Knox, fiul Angelinei Jolie, transformare îndrăzneață de look. Ce gest a făcut față de mama sa

Knox, fiul Angelinei Jolie, i-a adus un omagiu mamei sale, afișând un nou look îndrăzneț.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Knox, fiul Angelinei Jolie, transformare îndrăzneață de look. Ce gest a făcut față de mama sa

Fiul Angelinei Jolie, Knox, a apărut recent în public cu un look îndrăzneț, care reprezintă totodată un omagiu adus coafurii iconice purtate de mama sa în 1998.

Knox, omagiu pentru mama lui

Tânărul de 17 ani a debutat sâmbătă cu o tunsoare scurtă, pixie, pastel, cu vârfuri rebele, aducând aminte de bobul roz aprins pe care Jolie îl afișa în urmă cu peste 25 de ani.

Câștigătoarea premiului Oscar a purtat acea coafură nonconformistă în filmul „Playing by Heart” din 1998, în care a jucat alături de Sean Connery, Gena Rowlands și Ryan Phillippe. În timpul apariției sale recente, Knox purta și un hanorac roz pal și blugi cu broderii florale, în timp ce își lua mâncare împreună cu un prieten de la Lazy Acres Market din Los Feliz, California.

Jolie are șase copii cu fostul soț, Brad Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. De-a lungul anilor, mulți dintre ei au adus diferite omagii celebrei lor mame.

În aprilie, Shiloh, în vârstă de 19 ani, care a renunțat anul trecut la numele de familie al tatălui, a adoptat un look inspirat din „Tomb Raider”, cu împletituri rebele. În septembrie 2024, Zahara, 20 de ani, a părut să „reinventeze” celebra rochie de Oscar a mamei sale la premiera filmului „Maria”.

Tânăra a purtat o rochie albă, fluidă, tip halter, despre care mulți fani au spus că seamănă cu creația iconică Marc Bouwer pe care Angelina a purtat-o la gala Oscar 2004.

Deși nu este clar dacă Zahara a modificat chiar piesa vintage pentru premieră, stilul ei amintește și de rochia drapată Atelier Jolie pe care Angelina a prezentat-o într-un pictorial pentru CR Fashion Book.

Angelina Jolie și Brad Pitt, divorț cu scandal

Toți cei șase copii au ales să fie de partea Angelinei în divorțul ei tumultuos de Pitt, actorul având puțin sau deloc contact cu vreunul dintre ei. Vedeta din „Maleficent” a depus actele de divorț în septembrie 2016, însă procedurile au fost amânate mult timp pentru clarificarea custodiei copiilor.

În decembrie 2024, Page Six a dezvăluit că divorțul, care durase aproape un deceniu, a fost finalizat datorită iubitei lui Pitt, Ines de Ramon, despre care sursele spun că l-a influențat să „încheie odată pentru totdeauna”. În 2023, activista a mărturisit că propriii copii au „salvat-o” de la a aluneca spre locuri „mult mai întunecate' în perioada divorțului.

„Aveam 26 de ani când am devenit mamă. Întreaga mea viață s-a schimbat. Copiii m-au salvat și m-au învățat să trăiesc altfel în lume. Cred că, în ultima vreme, m-aș fi afundat într-un loc mult mai întunecat dacă nu aș fi avut motive să trăiesc pentru ei. Ei sunt mai buni decât mine, așa cum îți dorești să fie copiii tăi.”, a declarat ea pentru Vogue.

Conflictul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pare departe de a se încheia. Actorul a depus recent noi documente în instanță, prin care cere judecătorului să o oblige pe fosta sa soție să predea o serie de emailuri considerate relevante pentru procesul privind proprietatea lor din Franța, Château Miraval, relatează Page Six.

Citește și:
Mesajul transmis de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Indiferent de câte nebunii trăim…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ilona Brezoianu a născut un băiețel. Actrița și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată
People
Ilona Brezoianu a născut un băiețel. Actrița și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată
Tom Cruise rupe tăcerea cu privire la despărțirea fostei sale soții, Nicole Kidman, de Keith Urban: "Karma"
People
Tom Cruise rupe tăcerea cu privire la despărțirea fostei sale soții, Nicole Kidman, de Keith Urban: "Karma"
Ioana Țiriac, apariție spectaculoasă pe internet. Cum a reacționat Simona Halep la imaginea cu fiica lui Ion Țiriac
People
Ioana Țiriac, apariție spectaculoasă pe internet. Cum a reacționat Simona Halep la imaginea cu fiica lui Ion Țiriac
BBC și-a cerut scuze public către Kate Middleton după reacțiile negative la emisiunea dedicată comemorării. Ce s-a întâmplat
People
BBC și-a cerut scuze public către Kate Middleton după reacțiile negative la emisiunea dedicată comemorării. Ce s-a întâmplat
Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran la nouă luni de când a născut un băiețel și s-a mutat din București: "Așa ne-a dus viața"
People
Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran la nouă luni de când a născut un băiețel și s-a mutat din București: "Așa ne-a dus viața"
Decizia majoră luată de Gina Pistol și Smiley. Ce planuri au pentru 2026: "Mi l-am dorit toată viața..."
People
Decizia majoră luată de Gina Pistol și Smiley. Ce planuri au pentru 2026: "Mi l-am dorit toată viața..."
Libertatea
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Cu ce se ocupă noua cucerire a lui Dan Bittman. Andreea nu e străină de lumina reflectoarelor
Cu ce se ocupă noua cucerire a lui Dan Bittman. Andreea nu e străină de lumina reflectoarelor
Alin Oprea susține că a fost căutat obsesiv de fosta soție. Medana a răbufnit la adresa Larisei Uță: „A rămas agățată de soțul meu după atâția ani”
Alin Oprea susține că a fost căutat obsesiv de fosta soție. Medana a răbufnit la adresa Larisei Uță: „A rămas agățată de soțul meu după atâția ani”
Mihaela Rădulescu nu mai ține doliu. Unde apare alături de Andreea Esca, Iulia Vântur și alte vedete: „Mă bucur să o văd zâmbind”
Mihaela Rădulescu nu mai ține doliu. Unde apare alături de Andreea Esca, Iulia Vântur și alte vedete: „Mă bucur să o văd zâmbind”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Timpul nu iartă pe nimeni! În ciuda operațiilor estetice, marea vedetă a ajuns azi de nerecunoscut! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? / FOTO
Timpul nu iartă pe nimeni! În ciuda operațiilor estetice, marea vedetă a ajuns azi de nerecunoscut! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? / FOTO
catine.ro
4 zodii atrag abundența pe 19 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
4 zodii atrag abundența pe 19 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Jennifer Aniston a recreat o imagine iconică din Friends. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Jennifer Aniston a recreat o imagine iconică din Friends. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Ingredientul care schimbă complet gustul plăcintei cu mere. Ce poți adăuga pentru un desert autentic
Ingredientul care schimbă complet gustul plăcintei cu mere. Ce poți adăuga pentru un desert autentic
Mai multe din people
Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii, fără acordul ei: "Pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta"
Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii, fără acordul ei: "Pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta"
People

Antonia este mamă a trei copii superbi.

+ Mai multe
Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soțul ei, Adrian Mutu, după 11 ani de relație: "Există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează..."
Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soțul ei, Adrian Mutu, după 11 ani de relație: "Există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează..."
People

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017.

+ Mai multe
Andreea Bănică, mesaj aniversar pentru fiul ei, Noah, care a împlinit 9 ani. Ce imagini emoționante a dezvăluit artista: "M-a învățat răbdarea"
Andreea Bănică, mesaj aniversar pentru fiul ei, Noah, care a împlinit 9 ani. Ce imagini emoționante a dezvăluit artista: "M-a învățat răbdarea"
People

Andreea Bănică a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei, Noah, de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC