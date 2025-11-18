Knox, fiul Angelinei Jolie, transformare îndrăzneață de look. Ce gest a făcut față de mama sa

Fiul Angelinei Jolie, Knox, a apărut recent în public cu un look îndrăzneț, care reprezintă totodată un omagiu adus coafurii iconice purtate de mama sa în 1998.

Knox, omagiu pentru mama lui

Tânărul de 17 ani a debutat sâmbătă cu o tunsoare scurtă, pixie, pastel, cu vârfuri rebele, aducând aminte de bobul roz aprins pe care Jolie îl afișa în urmă cu peste 25 de ani.

Câștigătoarea premiului Oscar a purtat acea coafură nonconformistă în filmul „Playing by Heart” din 1998, în care a jucat alături de Sean Connery, Gena Rowlands și Ryan Phillippe. În timpul apariției sale recente, Knox purta și un hanorac roz pal și blugi cu broderii florale, în timp ce își lua mâncare împreună cu un prieten de la Lazy Acres Market din Los Feliz, California.

Jolie are șase copii cu fostul soț, Brad Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. De-a lungul anilor, mulți dintre ei au adus diferite omagii celebrei lor mame.

În aprilie, Shiloh, în vârstă de 19 ani, care a renunțat anul trecut la numele de familie al tatălui, a adoptat un look inspirat din „Tomb Raider”, cu împletituri rebele. În septembrie 2024, Zahara, 20 de ani, a părut să „reinventeze” celebra rochie de Oscar a mamei sale la premiera filmului „Maria”.

Tânăra a purtat o rochie albă, fluidă, tip halter, despre care mulți fani au spus că seamănă cu creația iconică Marc Bouwer pe care Angelina a purtat-o la gala Oscar 2004.

Deși nu este clar dacă Zahara a modificat chiar piesa vintage pentru premieră, stilul ei amintește și de rochia drapată Atelier Jolie pe care Angelina a prezentat-o într-un pictorial pentru CR Fashion Book.

Angelina Jolie și Brad Pitt, divorț cu scandal

Toți cei șase copii au ales să fie de partea Angelinei în divorțul ei tumultuos de Pitt, actorul având puțin sau deloc contact cu vreunul dintre ei. Vedeta din „Maleficent” a depus actele de divorț în septembrie 2016, însă procedurile au fost amânate mult timp pentru clarificarea custodiei copiilor.

În decembrie 2024, Page Six a dezvăluit că divorțul, care durase aproape un deceniu, a fost finalizat datorită iubitei lui Pitt, Ines de Ramon, despre care sursele spun că l-a influențat să „încheie odată pentru totdeauna”. În 2023, activista a mărturisit că propriii copii au „salvat-o” de la a aluneca spre locuri „mult mai întunecate' în perioada divorțului.

„Aveam 26 de ani când am devenit mamă. Întreaga mea viață s-a schimbat. Copiii m-au salvat și m-au învățat să trăiesc altfel în lume. Cred că, în ultima vreme, m-aș fi afundat într-un loc mult mai întunecat dacă nu aș fi avut motive să trăiesc pentru ei. Ei sunt mai buni decât mine, așa cum îți dorești să fie copiii tăi.”, a declarat ea pentru Vogue.

Conflictul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pare departe de a se încheia. Actorul a depus recent noi documente în instanță, prin care cere judecătorului să o oblige pe fosta sa soție să predea o serie de emailuri considerate relevante pentru procesul privind proprietatea lor din Franța, Château Miraval, relatează Page Six.

