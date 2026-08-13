Amal Clooney, apariție spectaculoasă într-o rochie vintage John Galliano, la Lacul Como

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Amal Clooney a făcut senzație în Italia. Surprinsă alături de familie la Villa Passalacqua, pe malul lacului Como, avocata a ales o rochie vintage neagră, semnată John Galliano, pentru cina caritabilă organizată de Clooney Foundation for Justice.

Rochia furou, lungă până în podea, este decorată cu flori brodate și o fundă supradimensionată din catifea verde chartreuse, amplasată în zona bustului. Creația face parte din colecția toamnă/iarnă 2004 a designerului. Avocata și activista și-a completat ținuta cu o pereche de cercei aurii lungi, ochelari de soare supradimensionați Chloé și o geantă bordo din piele împletită.

Amal Clooney și-a ținut de mână fiul, Alexander, care a purtat un costum bej și sandale. Sora sa geamănă, Ella, a venit alături de tatăl lor, George Clooney, îmbrăcat într-un costum gri-deschis.

Amal Clooney este cunoscută pentru pasiunea sa pentru piesele de arhivă. Luna trecută, ea a purtat o rochie vintage din piele întoarsă, semnată Thierry Mugler, în timpul unei zile petrecute în Capri alături de soțul său. În primăvară, ea a ales o rochie metalizată aurie de la Alexander McQueen, purtată pentru prima dată de Cameron Diaz în urmă cu aproape două decenii. Alegerea lui John Galliano pentru această apariție este una de actualitate, întrucât la începutul lunii a fost anunțat că ediția din 2027 a Met Gala îi va celebra creațiile, o decizie care a stârnit controverse.

Clooney este o admiratoare veche a designerului și poartă frecvent creațiile sale. De asemenea, a colaborat în trecut cu stilistul Alexis Roche, partenerul de viață al lui Galliano.

George și Amal Clooney, nevoiți să evacueze casa

George și Amal Clooney au fost nevoiți să își evacueze locuința din Franța din cauza incendiilor de vegetație care continuă să facă ravagii în mai multe țări din Europa.

Cei doi, împreună cu gemenii lor în vârstă de 9 ani, Alexander și Ella, locuiesc în orașul Brignoles, situat în regiunea Provence-Alpes-Côte dAzur, din sud-estul Franței. Locuința lor se afla într-una dintre numeroasele zone afectate de incendiile de vegetație care se extind în Franța, Spania, Italia și Grecia.

Soții Clooney și-au anunțat evacuarea printr-o scrisoare adresată primarului din Brignoles, lucru confirmat de un reprezentant al actorului.

„Dragă Didier, în acest moment nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va reuși să treacă cu bine peste acest moment cumplit”, începe scrisoarea. „În timp ce evacuăm Brignoles, vrem să subliniem două lucruri: în primul rând, sperăm că tu și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță, iar în al doilea rând, Amal și cu mine ne angajăm să ne asigurăm că, indiferent ce se va întâmpla cu satul nostru, vom rămâne parte din această comunitate și vom contribui la refacerea ei”, continuă scrisoarea. „Iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc aici.”

Incendiile de vegetație din Franța au ajuns să afecteze o suprafață de patru ori mai mare decât cea a Parisului, relatează Associated Press.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro