Diane von Furstenberg s-a întors. Și nu încearcă să fie discretă

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Într-un moment în care minimalismul încă ocupă mult spațiu în modă, DVF a ales să revină făcând exact opusul. Culoare peste culoare, animal print, transparențe, tricotaje care urmăresc corpul și tocuri amețitor de înalte. Prima colecție semnată de Henry Zankov pentru casă nu pare deloc interesată să treacă neobservată. Și foarte bine face.

Zankov cunoaște deja bine universul DVF. A lucrat pentru brand începând din 2014, înainte să-și lanseze propriul label, construit în jurul tricotajelor și al unei relații foarte relaxate cu culoarea. Pentru SS27, revine la codurile casei fără să le trateze ca pe niște piese de muzeu. Celebra wrap dress apare în tricotaje mulate și jerseu transparent, alături de rochii fluide, șifon, fuste transparente și combinații de printuri care nu încearcă neapărat să se „potrivească.”

Aici devine colecția cu adevărat fun. O bluză florală roz și galben întâlnește o fustă zebra transparentă, un trenci animal print vine cu dresuri colorate, iar violetul, verdele și rozul sunt purtate fără nevoia de a le calma cu ceva neutru. Ideea este să te vadă lumea.

Există însă și ceva foarte DVF în spatele întregului exces. Diane von Furstenberg l-a învățat pe Zankov să se gândească la limbajul corpului: la felul în care hainele se mișcă, dezvăluie și comunică. Iar el păstrează exact această libertate și senzualitate, doar că le aduce în 2026.

După show, Zankov s-a dus direct la Diane, aflată în public. Un gest simplu, dar potrivit pentru această revenire: noul DVF nu încearcă să uite ce a fost înainte, ci să se distreze din nou cu toate lucrurile care l-au făcut recognoscibil.

După aproape un deceniu fără un show la NYFW, DVF s-a întors. Și, din fericire, nu în șoaptă.

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Foto: Profimedia, Getty

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