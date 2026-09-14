Tot ce trebuie să știi despre London Fashion Week SS27

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După câțiva ani în care calendarul londonez a pierdut o parte dintre numele sale grele în favoarea Parisului, ediția Spring/Summer 27 vine cu reveniri importante, debuturi și câteva proiecte care încearcă să mute din nou centrul de greutate al industriei către capitala britanică.

La începutul verii, British Fashion Council și-a prezentat noile inițiative menite să susțină ecosistemul local. Laura Weir, CEO-ul organizației și fost editor al British Vogue, a anunțat, printre altele, spații de studio la prețuri accesibile pentru designeri, dezvoltate cu sprijinul Kings Foundation, trei noi burse finanțate pentru brand-urile locale și proiectul Fashion Britain, un program național care își propune să ducă evenimentele industriei și în afara Londrei.

Dar vestea care a produs probabil cel mai mult entuziasm a fost revenirea casei de modă McQueen pe calendarul londonez. Iar dacă această mutare va reuși să convingă și alte nume britanice care prezintă în prezent la Paris, precum Stella McCartney sau Victoria Beckham, să facă același lucru, ar putea însemna începutul unei repoziționări serioase pentru LFW.

Mass-market-ul intră tot mai serios pe podium

Prezența brand-urilor mass-market în calendarul oficial continuă să împartă industria în două tabere. Sezonul acesta, Marks & Spencer va organiza inclusiv o prezentare pentru a marca centenarul brand-ului, un gest greu de imaginat, spre exemplu, în calendarul parizian.

Christopher Kane readuce Mulberry pe podium

După o pauză de șase ani de la runway, Mulberry revine la London Fashion Week, iar momentul coincide cu debutul lui Christopher Kane pentru casă. Designerul își va prezenta prima colecție womenswear pentru Mulberry, într-una dintre cele mai așteptate premiere ale sezonului.

McQueen se întoarce acasă

Dacă există însă o revenire care definește ediția SS27, aceasta este McQueen. Casa va prezenta din nou la Londra, pentru prima dată de când Sarah Burton a trimis pe podium colecția primăvară/vară 2023 la Old Royal Naval College din Greenwich. Decizia are și o încărcătură simbolică. În ultimii ani, mai multe dintre cele mai importante case britanice (inclusiv McQueen, Stella McCartney și Victoria Beckham) au ales Parisul, contribuind la discuțiile despre pierderea relevanței internaționale a London Fashion Week. Pentru actualul director de creație Seán McGirr, întoarcerea este însă una firească: identitatea McQueen a fost construită în mare măsură din energia, contradicțiile și cultura Londrei.

Primul show Chopova Lowena

O altă noutate este că Chopova Lowena se pregătește să intre în calendarul London Fashion Week. Cele două creatoare vor prezenta colecția primăvară/vară 2027.

Emma Chopova și Laura Lowena-Irons au mai bifat un moment important pentru brand și anume deschiderea primului lor magazin fizic. Ascuns pe o stradă laterală, la câteva minute de agitația din Mare Street, spațiul funcționează mai puțin ca un boutique convențional și mai degrabă ca o incursiune în imaginarul bizar și ludic al duo-ului.

Pe lista numelor de urmărit se află, bineînțeles, și Simone Rocha, care reușește sezon după sezon să creeze unul dintre cele mai comentate momente ale LFW. Data trecută, colaborarea cu Adidas a fost cea care a furat lumina reflectoarelor.

Revenirea McQueen, debutul lui Christopher Kane la Mulberry și o nouă generație de designeri care continuă să construiască în jurul orașului propriile micro-universuri sunt semnele unei scene care începe din nou să capete greutate.

Rămâne acum să vedem colecțiile, dar și spectacolul paralel al străzilor londoneze, care în timpul Fashion Week-ului devin aproape la fel de interesante ca podiumurile.

London Fashion Week are loc în perioada 17–21 septembrie 2026, de joi până luni.

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Foto: Getty Images, Profimedia

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