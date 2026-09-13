Frici de-ale tale care chiar se vor întâmpla în cuplu, indiferent cât de mult încerci să le eviți

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De ceea ce îți este frică niciodată nu scapi. Sună cunoscut? Îl iubești pe partenerul tău, vrei foarte mult să fiți împreună și să aveți o relație de bună calitate. Cu aceste intenții bune în spate se nasc o serie de frici care te mențin foarte vigilentă sau necruțătoare cu cei din jur dar și cu partenerul. Unele situații de viață chiar nu pot fi evitate, iar atunci este probată conexiunea dintre voi și moralitatea sau principiile partenerului. Nu poți controla tu tot, indiferent cât de mult ai vrea să faci asta.

Avansuri

Te porți ca un străjer? Te uiți urât la femeile de pe stradă care-l măsoară cu privirea, intervii brutal când la o petrecere o femeie intră în vorbă cu el? Dar poate că va fi abordat când nu este cu tine, ci singur la cumpărături sau o colegă insistentă tot îi propune să iasă la o cafea. Așadar nu contează câte femei îi fac avansuri, ci modul în care el pune limitele în interacțiune cu acestea, ținând cont de intențiile lor.

Distanțarea

Te temi teribil să nu vă îndepărtați. Dar la fiecare ceartă simți cum atât tu cât și el vă detașați emoțional. Nu aceasta este o problemă. Ci dacă ulterior nu veniți unul către celălalt să restabiliți conexiunea emoțională și să discutați despre problemă găsindu-i rezolvarea.

Plictiseala

O relație de câțiva ani nu va mai avea sclipiciul și artificiile unui început de relație. Este nerealist să crezi că tot timpul te vei simți ca în primele luni sau primul an. Acele senzații vor fi înlocuite de altele care țin de stabilitate, atașament, siguranță.

Dorința sexuală scăzută

Libidoul poate scădea, iar foarte mult contează și modul în care te raportezi la partener. Oare îl mai vezi ca pe un bărbat interesant, ca pe o partidă, simți să fii și tu seducătoare? Sau apare îndreptățirea, în care el se comportă frumos, iar tu ești pe un piedestal fără să faci niciun efort? Ce anume face el pentru tine și ce anume faci tu pentru el?

Singurătatea

Doi porumbei împreună în fiecare moment al zilei, care fac totul împreună. Sună grozav dacă visezi la o relație fuzională și în general e o trăsătură specifică începuturilor. Dar, da, partenerul va dori să iasă și singur cu prietenii lui, să plece cu ei undeva pe weekend. Aici depinde de voi să calibrați acest timp de solitudine.

Greșeli repetate

După despărțiri din trecut ai analizat foarte bine partea ta de responsabilitate și ți-ai promis că nu vei repeta aceleași greșeli. Doar că se poate întâmpla să cazi în aceleași tipare și să observi situații în care tu ai reacționat identic. E important ce faci atunci. Repari? Cum? Îndreaptă-te spre acele moduri de reacție. Când au apărut ele? Cu te-au ajutat la momentul respectiv? Ce impact au acum asupra ta? Care sunt beneficiile dar și costurile lor?

Foto: PR

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