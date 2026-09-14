Lady Gaga, primele imagini alături de bebelușul ei. Artista a devenit mamă în secret

Lady Gaga a devenit în secret mamă pentru prima dată. Artista a fost surprinsă în public în timp ce se plimba alături de bebelușul ei.

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  de  ELLE.ro
Lady Gaga, primele imagini alături de bebelușul ei. Artista a devenit mamă în secret

Lady Gaga, pe numele ei real Stefani Joanne Angelina Germanotta, a devenit mamă pentru prima dată! Artista și logodnicul ei, Michael Polansky, care e antreprenor în domeniul tehnologiei, au împreună un copil și au fost surprinși în timpul unei plimbări în nordul Californiei alături de bebelușul lor.

Lady Gaga a devenit mamă

Paparazzi au surprins-o pe Lady Gaga în timp ce își ținea bebelușul la piept în cadrul unei plimbări în nordul Californiei. Artista era însoțită și de logodnicul ei, antreprenorul Michael Polansky.

Înainte de această apariție publică, mai multe publicații au dezvăluit faptul că Lady Gaga și Michael Polansky au devenit părinți recent.

Artista nu și-a anunțat sarcina și nici nu există alte informații oficiale care să confirme faptul că ea ar fi născut copilul ei. Cântăreața și partenerul ei nu au dezvăluit până acum dacă au apelat la o mamă-surogat sau la adopție.

O sursă a declarat în exclusivitate pentru publicația PEOPLE faptul că  „amândoi radiază când vorbesc despre faptul că sunt părinți.” Aceeași sursă a adăugat că Lady Gaga și Michael Polansky „și-au luat amândoi liber de la serviciu în această vară pentru a fi alături de copil.”

Cum a început relația dintre Lady Gaga și Michael Polansky

Primele zvonuri conform cărora Lady Gaga și Michael Polansky formează un cuplu au apărut în 2020, când au fost surprinși sărutându-se la o petrecere de Revelion în Las Vegas. În luna iulie a anului 2024, artista a dezvăluit că cei doi s-au logodit.

Lady Gaga nu și-a ascuns până acum dorința de a deveni mamă. Artista a vorbit cu mai multe ocazii despre faptul că abia așteaptă să îmbrățișeze acest rol în viața ei. 

„Aș spune că sunt foarte încântată să am copii. Aștept cu nerăbdare să fiu mamă. Nu-i așa că este incredibil ce putem face? Putem ține un om în noi și îl putem crește. Apoi iese la iveală și este treaba noastră să-l menținem în viață”, a declarat Lady Gaga în cadrul unui interviu acordat publicației InStyle în 2020. 

În octombrie 2025, în timpul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert, Lady Gaga a întărit din nou faptul că își dorește să aibă un copil în viitor. 

„Ceea ce îmi doresc cu adevărat este să fiu mamă. Acesta este următorul meu rol principal, sper.”

Lady Gaga, detalii despre relația cu Michael Polansky

Lady Gaga a oferit detalii rare într-un interviu pentru revista Vogue despre cum l-a întâlnit și cum s-a logodit cu partenerul ei. Michael Polansky este absolvent al Universității Harvard în 2006 și conduce Parker Group, organizația fondată de Sean Parker, creatorul Napster.

Mama artistei, Cynthia Germanotta, l-a întâlnit pentru prima dată pe omul de afaceri datorită unei „colaborări filantropice” și i-a spus fiicei sale: „Cred că tocmai l-am întâlnit pe soțul tău.” Lady Gaga și-a amintit că a gândit: „Nu sunt pregătită să-mi întâlnesc soțul!”

Cu toate acestea, ea a participat la petrecerea de aniversare a lui Sean Parker în septembrie 2019 și a continuat să întrebe despre Polansky până când au fost în cele din urmă prezentați — iar ei au vorbit timp de trei ore.

Omul de afaceri a povestit primele sale impresii într-un interviu, mărturisind că a fost „imediat impresionat de căldura și deschiderea ei.” Cei doi au continuat să vorbească la telefon săptămâni întregi înainte de a merge la prima lor întâlnire, iar apoi s-au îndrăgostit și au petrecut perioada de carantină împreună, în Malibu, California, în timpul pandemiei de coronavirus.

„A fost ceva cu adevărat special. De când eram adolescentă, am fost concentrată doar pe cariera mea. Dar acel timp mi-a oferit oportunitatea de a mă concentra complet pe relația mea. Am întâlnit o persoană iubitoare și complet susținătoare, care voia să mă cunoască dincolo de Lady Gaga”, a spus Lady Gaga. 

Polansky a fost de acord, adăugând:

„Am avut un capitol minunat de o normalitate ciudată, esențială pentru dezvoltarea unei relații reale – plimbări, prepararea cafelei, statul cu câinii, cititul împreună.”

Lady Gaga l-a lăudat apoi pe partenerul său „inteligent și bun”, spunând că o face „foarte fericită.”

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Foto: Getty Images

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