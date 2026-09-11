Gisele Bündchen, declarații rare despre maternitate după ce a devenit mamă pentru a treia oară la 44 de ani: „Un adevărat dar”

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Gisele Bündchen traversează o etapă diferită a vieții sale, iar venirea pe lume a celui de-al treilea copil i-a schimbat din nou prioritățile. Într-un interviu acordat revistei i-D, supermodelul în vârstă de 46 de ani a vorbit despre experiența de a deveni din nou mamă, despre felul în care privește acum opiniile celor din jur, dar și despre deciziile profesionale pe care le ia pentru a petrece cât mai mult timp alături de copiii săi.

Gisele Bündchen a născut cel de-al treilea copil, primul cu actualul ei partener, Joaquim Valente, în februarie 2025. Modelul îi mai are pe Vivian, în vârstă de 13 ani, și Benjamin, de 16 ani, din căsnicia cu fostul jucător de fotbal american Tom Brady.

Pentru Gisele Bündchen, faptul că a devenit din nou mamă în această etapă a vieții a venit cu o perspectivă diferită asupra lucrurilor care contează pentru ea.

„Să am un copil în acest moment al vieții mele este un adevărat dar, pentru că mă aflu într-un loc diferit”, a declarat ea pentru i-D. „Nu am nimic de demonstrat. Sincer, nu simt că îmi mai pasă cu adevărat.”

Supermodelul a explicat și că nu mai simte aceeași presiune de a răspunde așteptărilor celor din jur.

„Nu mă definesc opiniile celorlalți. Simt că eu pot alege cum vreau să-mi trăiesc viața.”

Această schimbare se reflectă și în modul în care Bündchen își gestionează cariera. Deși continuă să lucreze, familia ocupă acum un loc central în alegerile sale profesionale. În același interviu pentru i-D, ea a dezvăluit că refuză aproape toate proiectele care îi sunt propuse dacă acestea ar însemna să lipsească de la momente importante din viața copiilor săi.

„Spun nu la 99% dintre joburile care îmi sunt oferite pentru că, atunci când pun lucrurile în balanță, mă întreb: „O să ratez meciul de volei al fiicei mele? O să ratez o ieșire în parc cu fiul meu? O să ratez momentul în care fiul meu pune muzică?”, a povestit ea.

Gisele Bündchen, prima imagine cu bebelușul ei

Anul trecut, cu ocazia Zilei Mamei, Gisele Bündchen a dezvăluit prima fotografie cu fiul ei și al lui Joaquim Valente.

„Am fost mai tăcută aici, dar foarte ocupată trăind viața… Uneori, cele mai frumoase momente nu sunt împărtășite, ci doar trăite”, a scris ea în descrierea caruselului de pe Instagram. „În ultima vreme, am început să îmbrățișez ritmurile mai lente, conexiunile autentice, frumusețea lecțiilor care vin din a fi prezent.”

Bündchen, a cărei mamă, Vania Nonnenmacher, a murit în ianuarie 2024, după o luptă cu cancerul, a mărturisit că, deși îi simțea lipsa mamei sale în această zi specială, „inima ei este plină”.

În prima imagine a postării, fostul model Victoria’s Secret apare ținându-și în brațe fiul, care poartă un body alb cu mesajul „Îmi iubesc mama”.

Într-o altă fotografie, Bündchen și Valente apar alături de fiul lor, dar și de Benjamin și Vivian, copiii modelului din căsnicia cu Tom Brady.

„A fi mamă a fost cel mai mare dar al meu, o călătorie care mă smerește, mă învață și mă umple de recunoștință în fiecare zi. Tuturor mamelor de pretutindeni, iubirea voastră modelează lumea în moduri pe care cuvintele nu le pot descrie. Vă văd, vă onorez. La mulți ani de Ziua Mamei! Trimit multă dragoste către voi!”, a concluzionat modelul.

Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret

Anul trecut, Gisele Bündchen s-a căsătorit cu Joaquim Valente într-o ceremonie secretă, la trei ani după divorțul de Tom Brady. Cei doi au avut o nuntă privată, organizată la reședința lor din Surfside, Florida, potrivit unei licențe de căsătorie consultate de Daily Mail. Documentul arată că licența a fost emisă pe 1 decembrie 2025, iar Bündchen și Valente s-au căsătorit două zile mai târziu, pe 3 decembrie.

Deși Gisele Bündchen și Joaquim Valente au păstrat discreția în privința ceremoniei, surse au declarat pentru TMZ că evenimentul nu a fost în totalitate secret, întrucât ar fi fost invitați și câțiva membri ai familiei.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în decembrie 2021, când Bündchen și copiii ei din căsnicia cu Brady au început să frecventeze academia Valente Brothers. La acel moment, Gisele era încă căsătorită cu Tom Brady, însă în lunile următoare au apărut zvonuri privind problemele din mariaj, după ce sportivul a decis să renunțe la retragerea sa de scurtă durată pentru a juca al 23-lea sezon în NFL, alături de Tampa Bay Buccaneers.

Pe 28 octombrie 2022, a fost anunțat oficial că Bündchen și Brady au depus actele de divorț și au finalizat separarea în aceeași zi, după ce ar fi negociat discret termenii înțelegerii înainte de depunerea cererii.

Până în iunie anul următor, presa relata că modelul brazilian avea o relație cu instructorul ei de jiu-jitsu.

Relația a fost confirmată public abia în februarie 2024, cei doi preferând să își trăiască povestea de dragoste într-un cadru discret. O lună mai târziu, Bündchen a făcut una dintre primele sale declarații publice despre Valente, într-un interviu acordat The New York Times cu ocazia lansării cărții sale de bucate, Nourish.

„Este pentru prima dată când mă întâlnesc cu cineva care mi-a fost mai întâi prieten. Este foarte diferit. Este foarte onest și foarte transparent.”

Modelul a subliniat ferm că relația cu Valente a început doar după ce mariajul cu Brady se încheiase oficial.

Foto: Getty Images

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