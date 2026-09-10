Sandra Bullock, declarații neașteptate despre infidelitatea fostului său soț, Jesse James: „O perioadă cu adevărat întunecată”

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Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James.

Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru Interview Magazine, actrița a vorbit despre acea etapă, pe care a descris-o drept „o perioadă cu adevărat întunecată”, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa.

Sandra Bullock a povestit că filmările pentru Gravity, producția din 2013 în care a jucat alături de George Clooney, au avut o semnificație aparte pentru ea. Filmul a fost realizat într-o perioadă în care încerca să proceseze sfârșitul căsniciei sale, iar izolarea personajului pe care îl interpreta reflecta, într-o anumită măsură, ceea ce trăia în viața personală.

„Filmul care a avut cea mai mare însemnătate pentru mine, pentru că se desfășura în paralel cu ceea ce trăiam eu, a fost Gravity. Era o perioadă cu adevărat întunecată din viața mea. Creșteam și protejam un mic ștrumf, în timp ce încercam să jelesc, încercam să ies din acea stare”, i-a mărturisit Sandra Bullock lui Jennifer Aniston, potrivit Interview Magazine.

Rolul presupunea și multe ore petrecute singură, lucru care i-a oferit inevitabil timp pentru a reflecta asupra evenimentelor din viața sa.

„Să fiu închisă într-o cutie, singură, fără nimeni cu care să vorbesc timp de nouă ore pe zi… ajungi să te gândești foarte mult”, a continuat actrița.

„Mic ștrumf” era fiul ei, Louis, pe care Bullock l-a adoptat la sfârșitul anului 2009. La doar câteva luni după venirea copilului în viața ei, în martie 2010, actrița a aflat despre infidelitatea soțului său. În acel moment, adopția lui Louis nu era cunoscută public, iar Bullock era hotărâtă să îl protejeze de atenția presei.

Actrița și-a amintit pentru Interview Magazine inclusiv soluția neobișnuită la care a recurs pentru a ieși din casă fără ca paparazzi să descopere că avea un nou-născut.

„Tocmai făceam ordine în dulap și am găsit niște genți de hochei în care îndesam haine atunci când călătoream”, a povestit ea. „Serviciile de Protecție a Copilului, nu veniți după mine, dar când totul s-a dus de râpă pentru mine, când… știm despre ce este vorba, mi-am dat seama că trebuia să ies din casă pentru că paparazzi urmau să dea năvală și nimeni nu știa că aveam un nou-născut. L-am pus în scaunul lui auto, am pus scaunul în geanta de hochei și am închis fermoarul genții în jurul lui. Apoi am dus geanta de hochei până la mașină, ca și cum aș fi cărat pur și simplu o geantă oarecare”, a continuat Bullock.

Sandra Bullock, care ulterior a adoptat-o și pe fiica sa, Laila, spune că protejarea vieții private a copiilor săi a obligat-o de-a lungul anilor să „opereze ca CIA”.

„Dacă ești înconjurat de oameni buni, vei fi bine. Dar dacă oamenii din apropierea ta vor să-ți facă rău, indiferent cât de discret ești și cât de mult planifici în avans, intimitatea ta devine o informație care le aduce bani”, a explicat actrița.

Bullock a dezvăluit că s-a confruntat „recent” cu o astfel de situație, fără să ofere însă alte detalii despre ceea ce s-a întâmplat. „Mi-a frânt inima”, a spus ea pentru Interview Magazine.

Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010, după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul „Monster Garage” s-a internat într-un centru de tratament, potrivit Page Six.

La momentul scandalului, James și-a cerut public scuze. Șapte ani mai târziu, într-un interviu acordat publicației Daily Mail, acesta a revenit asupra infidelității și a susținut că și-a asumat ceea ce făcuse.

„Da, mi-am înșelat soția, da, mi-am asumat responsabilitatea pentru asta și mi-am cerut scuze”, declara Jesse James în 2017. „Și aici se încheie povestea. […] Face parte din viață”.

Bullock, în schimb, a evitat în mare parte să vorbească public despre scandalul care a pus capăt căsniciei lor.

După divorț, Jesse James s-a căsătorit cu fosta actriță de filme pentru adulți Bonnie Rotten. Sandra Bullock și-a refăcut, la rândul său, viața personală, începând în 2015 o relație cu fotograful Bryan Randall. Cei doi au rămas împreună până la moartea lui Randall, în august 2023, la vârsta de 57 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), boală cu care s-a luptat în privat.

În conversația cu Jennifer Aniston, Sandra Bullock a vorbit și despre o altă schimbare dificilă care se apropie în viața sa: momentul în care copiii săi vor pleca de acasă. Actrița a recunoscut că ideea unui „cuib gol” o sperie și că speră ca Louis și Laila să rămână cât mai mult timp alături de ea.

„Dacă nu sunt copiii cu mine, sunt pierdută și trebuie să-mi dau seama cum să gestionez asta, pentru că, până la urmă, copiii trebuie să plece”, a mărturisit Bullock pentru Interview Magazine.

Foto: Getty Images

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