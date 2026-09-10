Corina Caragea dezvăluie trucurile care o ajută să își mențină silueta. Ce reguli aplică: „Multă muncă în sala de sport”

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Corina Caragea a dezvăluit recent ce principii aplică atunci când vine vorba de menținerea siluetei.

Corina Caragea, declarații despre stilul ei de viață

Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale. Atunci când călătorește, Corina Caragea nu își impune restricții alimentare și preferă să guste din orice preparat dorește. Însă, la întoarcere, are grijă să revină la rutina ei din sala de sport.

„Chiar nu sunt vreun fotomodel. Îmi place să mă bucur de viață și de destinațiile pe care le aleg, sunt mâncăcioasă. De la o vârstă, asta se vede mult mai repede decât atunci când eram tânără, și necesită mai multă muncă. Așadar după fiecare vacanță în care mă răsfăț și nu-mi pun niciun fel de restricție, urmează multă muncă în sala de sport. Nu că n-ar fi și înainte multă muncă în sala de sport. Și mai scad din porții. Păstrez așa un echilibru. Ținta mea nu e să am 90-60-90, ci să am un corp sănătos, puternic, cât mai mult timp de acum încolo pe care să mă pot baza”, a spus Corina Caragea pentru Libertatea.

Corina Caragea, răspuns după ce a fost întrebată dacă e căsătorită

Corina Caragea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii i-au adresat tot felul de curiozități. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost întrebată direct dacă este căsătorită. Vedeta nu a ocolit subiectul, ba chiar l-a abordat, însă a ținut să precizeze că își dorește să mențină discreția. Despre Corina Caragea se speculează că ar forma un cuplu cu Robert Pongracz, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Prezentatoarea TV nu a confirmat acest lucru, cu toate că au fost surprinși în public în ipostaze romantice.

„Ce întrebare personală și câte întrebări de genul acesta am primit. Hmm, asta va rămâne un secret, pentru că știți că mie nu îmi place să îmi povestesc viața personală pe Internet, să postez ceva de genul acesta. Pentru că vreau să protejez, vreau să am ceva al meu și numai al meu. Persoanele pe care le iubesc și la care țin foarte, foarte mult cred că trebuie să fie protejate de expunerea publică. Sper să îmi respectați dorința!”, a spus Corina Caragea pe Instagram.

Ce dezvăluia Corina Caragea în trecut despre căsătorie

Corina Caragea a dezvăluit acum ceva timp că nu a văzut căsătoria drept o realizare până acum, motiv pentru care nu s-a grăbit să ajungă în fața altarului.

„Eu mă gândesc de 7 ori înainte să fac orice. Pentru că rămân apoi fidelă deciziei, nu mă arunc cu capul înainte și nu plec așa ușor la primul obstacol. Cred că dragoste fără căsătorie poate exista. Și cu și fără. Dar căsătorie fără dragoste… este ceva foarte trist și, din păcate, des întâlnit. Căsătoria nu este pentru mine în categoria realizări. În timpurile noastre, cred că este decizia fiecăruia dacă are acele acte sau nu și nimeni nu îl poate judeca”, a declarat Corina Caragea, potrivit viva.ro.

Au circulat mai multe speculații cu privire la o posibilă căsătorie, dar Corina Caragea a fost extrem de discretă în privința acestui subiect, exprimându-și dorința de a păstra viața sa personală departe de atenția publicului.

„Rezistența în fața speculațiilor face parte din fișa postului. Așa e când ai o meserie expusă public și tu nu vrei să îti expui și viața privată. Există o diferență între ele și eu țin cont. Așa că tot ce ține de viața mea personală păstrez deoparte, pentru că o valorez și o respect. Sunt destui care își vând nunțile, botezurile și divorțurile pentru bani sau celebritate, așa că publicul are destulă ‘marfă”, a mai mărturisit Corina Caragea.

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Foto: Instagram

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