Tily Niculae, confesiuni despre viața ei după divorț. Cum a gestionat despărțirea de soțul ei după 15 ani de căsnicie: „Indiferent ce s-a întâmplat în realitate între doi oameni…”

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Tily Niculae a divorțat în urmă cu un an de tatăl celor doi copii ai ei și momentan nu ia în calcul să își refacă viața sentimentală.

Cum a gestionat Tily Niculae despărțirea de soț, după 15 ani de căsnicie

În luna august a anului 2025, Tily Niculae a confirmat că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat după 15 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

După separare, actrița a făcut o schimbare în viața ei și a devenit profesoară de limba engleză. Tily Niculae a dorit să păstreze discreția cu privire la motivele separării de fostul ei soț și să le respecte intimitatea copiilor lor.

Recent, ea a vorbit într-un interviu despre divorț, cum a afectat-o separarea de soț și cum se descurcă cu cei doi copii.

„Știi de câte ori am auzit: „Ești o femeie extrem de puternică?” Am auzit-o de atât de multe ori, încât uneori simt că această „putere” înseamnă să car cărămizi în spate. Da, am gestionat foarte frumos și foarte elegant toată povestea. Singură. Și mi-am dorit ca, peste ani, copiii mei să poată privi în urmă și să vadă ce înseamnă eleganța. Ce înseamnă să știi să întorci și celălalt obraz. Ce înseamnă să rămâi om chiar și atunci când alții poate nu s-au purtat la fel cu tine”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița a ținut să puncteze că preferă să își amintească de momentele frumoase din căsnicia ei și nu de cele mai puțin plăcute.

„Indiferent ce s-a întâmplat în realitate între doi oameni, nu trebuie să uiți momentele frumoase de la început. Iar pe cele rele trebuie, la un moment dat, să le lași să se ducă, să se spele, cum îmi place mie să spun”, a mai zis ea.

Tily Niculae a vorbit și despre așteptările pe care le are de la fostul ei soț și modul în care acesta se implică în creșterea și educarea celor doi copii pe care îi au împreună.

„Pentru că, atunci când iei o astfel de decizie, trecutul nu mai poate fi schimbat. Contează prezentul. Contează alegerile asumate. Și contează felul în care vrei să-ți construiești viitorul. Deși, pentru mine, nici măcar viitorul nu este centrul. Știi că eu sunt omul care încearcă să trăiască efectiv clipa. (…) Nu aș vrea să vorbesc despre cum stau lucrurile între noi, pentru că acel „noi” nu mai există. În mintea mea, alegerile sunt clare. Pot să spun un singur lucru: îmi doresc și sper ca, în continuare, să rămânem părinții implicați, zi de zi, ai copiilor noștri. Iar lucrul acesta îl pot confirma și astăzi: se întâmplă”, a conchis ea.

De ce Tily Niculae a ales să devină profesoară de engleză

În 2022, actrița s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesor. Aceasta a împărtășit recent pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce e mai special este că și copiii săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri'”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit și despre motivul care a determinat-o să facă această alegere profesională.

„Mi-am dorit ca la final, când gongul nu va mai bate pe scenă și să nu mai trăiești cu acest stres, dacă biletele se vând și tu să poți să urci pe scenă, să pot face altceva. Și am stat să mă gândesc, ce aș putea să fac eu din toate skills-urile pe care le-am învățat de-a lungul vieții. Și m-am dus și am făcut a doua facultate, am zis că întotdeauna am fost apropiată de copii (…) Și sunt din toamna acestui an și profesor de engleză”, a declarat Tily Niculae, citată de Spynews.ro.

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foto: Instagram

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