Vila lui Nicolas Cage din Malibu se scufundă. Ce s-a întâmplat cu proprietatea estimată la peste 10 milioane de dolari

Nicolas Cage se confruntă cu o situație dramatică în Malibu, după ce terenul din fața vilei sale de 10,5 milioane de dolari s-a surpat, formând un crater uriaș.

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  de  ELLE.ro
Vila lui Nicolas Cage din Malibu se scufundă. Ce s-a întâmplat cu proprietatea estimată la peste 10 milioane de dolari

Proprietatea lui Nicolas Cage din Malibu, o vilă pe malul oceanului în valoare de 10,5 milioane de dolari, se scufundă, la propriu, în pământ. Fotografiile surprinse la fața locului arată o groapă uriașă în locul unde, până de curând, se afla aleea de acces a locuinței moderne și spațioase.

În zona care duce spre garajul închis, asfaltul și betonul par să se fi crăpat și să se fi prăbușit pur și simplu în pământ. Odată cu acestea au căzut și mai multe obiecte, printre care o toaletă ecologică folosită pe șantier și ceea ce par a fi bucăți desprinse din panourile unui gard de intimitate.

În interiorul craterului puteau fi observate și fragmente mari de beton. Într-o fotografie care surprinde amploarea pagubelor, oceanul și plaja sunt vizibile în spatele proprietății, iar marginile gropii au fost delimitate cu conuri portocalii. Un reprezentant al starului din „National Treasure” nu a răspuns imediat solicitării Page Six de a comenta incidentul, marți.

În imaginile de la fața locului apar și mai mulți muncitori îmbrăcați în veste portocalii de protecție, care evaluează pagubele și se deplasează în apropierea zonei afectate. O altă fotografie arată o autospecială de pompieri parcată lângă proprietate, de la care era întins un furtun galben.

Actorul din „Longlegs”, în vârstă de 62 de ani, a cumpărat în 2024 locuința de aproximativ 372 de metri pătrați pentru 10,5 milioane de dolari. Proprietatea oferă priveliști spectaculoase asupra oceanului și dispune de o terasă privată pe acoperiș, potrivit Realtor.com.

Potrivit KTLA, pompierii au descoperit situația marți, la primele ore ale dimineții, după ce au intervenit în urma unei sesizări privind o posibilă avarie la o conductă principală de gaze.

Un responsabil cu informarea publică a declarat pentru postul local că groapa uriașă, despre care se crede că a fost provocată de „eroziunea litorală”, măsoară aproximativ 9 pe 9 metri. Echipele companiei de gaze se aflau marți la fața locului și lucrau la repararea conductei. În ciuda pagubelor spectaculoase, autoritățile nu au dispus evacuarea zonei și nu au fost raportate persoane rănite, potrivit KTLA. Se pare că nimeni nu se afla în locuință în momentul în care terenul s-a surpat.

„De fapt, casa pare să fie în cursul unor lucrări de renovare”, a declarat Rich Prickett de la KTLA, în timp ce relata despre incident.

Impunătoarea proprietate a fost construită în anii ’90 de Jose Liberman, fondatorul Liberman Broadcasting, și a rămas în posesia familiei Liberman timp de mai mulți ani, înainte de a fi vândută în cele din urmă starului din „Moonstruck”. Incidentul s-a produs după o zi cu ploi abundente în zona Los Angeles.

Deși centrul furtunii a rămas la sute de kilometri de coastă și nu a ajuns pe uscat în California, Marie a provocat valuri periculoase, curenți puternici, ploi și inundații în mai multe zone de litoral. Efectele s-au resimțit puternic pe plajele din sudul Californiei, unde valurile au ajuns în unele zone la aproximativ trei metri. Autoritățile au avertizat asupra curenților marini extrem de periculoși și a riscului crescut de eroziune a litoralului.

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foto: Getty Images

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