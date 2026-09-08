Dana Rogoz, ipostază emoționantă alături de fiica ei. Ce premieră a marcat Lia: „Mi-e puțin frică”

Prima zi de școală a venit cu emoții puternice pentru Dana Rogoz, mai ales că fiica ei, Lia, a început clasa pregătitoare.

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  de  ELLE.ro
Dana Rogoz și copiii
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Începutul noului an școlar a venit cu emoții puternice pentru Dana Rogoz și familia sa. Pe 7 septembrie, actrița a fost alături de copiii ei într-un moment important: Vlad a început clasa a VI-a, în timp ce Lia a pășit pentru prima dată în sala de clasă, odată cu intrarea în clasa pregătitoare.

Dana Rogoz, imagine emoționantă cu copiii ei

Pentru a nu rata prima zi de școală a fiicei sale, Dana Rogoz și-a întrerupt pentru scurt timp programul de filmări. Actrița a povestit că a participat, alături de Radu și Vlad, atât la festivitatea de deschidere, cât și la primele momente petrecute de Lia în clasă. Experiența a emoționat-o atât de tare, încât a făcut eforturi să nu plângă în fața fetiței.

„Mult succes tuturor copiilor care încep școala! Așa de multe emoții am avut pentru Liuca noastră, mititica, pentru prima zi de școală din viața ei! Păi așa ceva nu se uită! Am fost lângă ea, împreună cu Radu și Vlad, atât la festivitatea de deschidere, cât și în sala de clasă. Și nu vreți să știți ce eforturi am făcut să nu plâng. Să nu cumva să o fac și pe ea să plângă, căci nu mai avea mult! La Vlad, sincer, nu aveam habar ce etapă importantă începem cu toții, cât de mare va fi schimbarea. Dar acum știu! Știu că școala aduce un ritm nou, aduce multe întrebări, multe necunoscute și responsabilități. Așa cum aduce și multe clipe de împlinire, de satisfacție, mulți prieteni, multe descoperiri, multe amintiri pe viață”, a scris actrița.

Dana Rogoz a dezvăluit și conversația pe care a avut-o cu Lia înainte de această zi. Fetița i-a mărturisit că îi este teamă de noua etapă, iar răspunsul mamei sale a dus la un schimb de replici amuzant.

„‘Mi-e puțin frică, mamă’, mi-a spus Lia acum cateva zile. ‘E normal, Lia. Și mie îmi e puțin frică’! ‘Eh, asta-i culmea! Cum să-ți fie ție frică, când tu ești deja la liceu! Sau la facultate, ceva…’! Mda, emoționați, mândri, puțin speriați, fericiți, alături de puii noștri la acest nou început de drum: clasă a 6-a și clasa pregătitoare. Mult succes copiilor, dar și părinților în noul an! Să rezistăm întregi la minte lângă ei în timp ce își fac temele, să le aducem calmi echipamentul de sport sau trusa de desen uitate pentru a 10-a oară acasă, să facem față fluxului de 200 de mesaje pe zi pe grupurile de părinți și… să nu uităm să ne bucurăm.
P.S.: Eu venisem azi la festivitate direct în costumul de la filmări, căci echipa de la lungmetraj a făcut tot posibilul să nu cumva să ratez acest moment important din viața ei. Drept urmare, am fugit de la cadru pentru 30 de minute și m-am întors înapoi la lucru”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Dana Rogoz, o nouă schimbare de look pentru un rol

Dana Rogoz face parte din distribuția lungmetrajului „Olguța și un bunic de milioane”, o producție de aventuri dedicată copiilor și întregii familii, inspirată de romanul omonim scris de Alex Moldovan. Filmările au loc în această perioadă la București și vor continua la Cluj-Napoca până pe 21 septembrie. Într-un videoclip publicat în mediul online, Dana Rogoz a surprins întregul proces al transformării sale.

Actrița a renunțat la o bună parte din lungimea părului și a ales o tunsoare bob, necesară pentru personajul pe care îl interpretează în noul film. Dana Rogoz mărturisea recent că nu se teme de modificările de imagine atunci când acestea sunt cerute de un rol. De-a lungul carierei, actrița a avut părul lung, o tunsoare pixie, breton, șuvițe și diferite nuanțe. De această dată, schimbarea a avut și o componentă caritabilă: părul tăiat a fost donat Fundației Renașterea, care sprijină femeile diagnosticate cu cancer.

„‘Becoming Nina’ – așa ar trebui să se numească acest reel. În sfârșit, pot să împărtășesc faptul că am luat castingul pentru rolul Nina din filmul ‘Olguța și un bunic de milioane’, o ecranizare a cărții pentru copii scrise de Alex Moldovan! Ieri am avut prima mea zi de filmare și urmează o serie lungă, alături de o echipă minunată.”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

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Foto: Instagram

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