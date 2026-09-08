Salma Hayek, apariție îndrăzneață pe internet. Cum s-a pozat actrița, care a împlinit 60 de ani

Salma Hayek și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar fotografiile publicate cu această ocazie au atras imediat atenția fanilor.

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  de  ELLE
Salma Hayek, apariție îndrăzneață pe internet. Cum s-a pozat actrița, care a împlinit 60 de ani

Salma Hayek a împlinit 60 de ani pe 2 septembrie, iar actrița a ales să marcheze aniversarea printr-o serie de fotografii îndrăznețe.

Vedeta din „Frida” apare în imaginile postate pe Instagram înotând fără costum de baie și bucurându-se de timpul petrecut în apă. Într-una dintre fotografii, Salma Hayek este surprinsă în valuri, în timp ce o alta o arată cu spatele la cameră, jucându-se cu părul.

„60 și recunoscătoare”, a scris actrița în descrierea postării.

Imaginile au atras numeroase reacții din partea fanilor, care au felicitat-o atât pentru aniversare, cât și pentru felul în care arată la 60 de ani.

„60 de ani și, totuși, fără vârstă… Până și Timpul trebuie să fie îndrăgostit de tine”, a comentat unul dintre urmăritorii săi.

„60 de ani de candoare, talent, grație și o frumusețe care strălucește din interior spre exterior”, a scris o altă persoană. „60 de ani în care ai făcut lumea puțin mai luminoasă doar prin simplul fapt că exiști.”

Nu este pentru prima dată când Salma Hayek își marchează ziua de naștere prin fotografii realizate la malul mării.

În 2025, când a împlinit 59 de ani, Hayek a pozat într-un costum de baie roșu, format din două piese, la bordul unui iaht.

„59 de călătorii în jurul Soarelui și încă dansez”, scria ea atunci pe Instagram.

Tot în 2025, Hayek a bifat un moment important în carieră, devenind una dintre vedetele de pe coperta Sports Illustrated Swimsuit Issue. Actrița, care avea 58 de ani în momentul realizării proiectului, a pozat inclusiv într-un costum de baie verde, în cadrul unei ședințe foto desfășurate lângă piscină.

Salma Hayek a recunoscut că apariția în celebra ediție a revistei a avut o semnificație specială pentru ea.

„Îmi amintesc că atunci când eram tânără, cu foarte, foarte mult timp în urmă, eram mereu nerăbdătoare să văd ediția Swimsuit a Sports Illustrated și mă întrebam: Cine o să apară în ea? Bineînțeles, eu nu arătam ca un model, așa că nu mi-a trecut niciodată prin minte că, într-o zi, voi apărea și eu în ea”, spunea actrița.

„Dacă cineva mi-ar fi spus că voi apărea în ea la 58 de ani, l-aș fi trimis la casa de nebuni, dar lumea s-a schimbat, iar asta este extraordinar”, a adăugat ea.

Salma Hayek a vorbit în repetate rânduri și despre relația sa cu înaintarea în vârstă. Într-un interviu acordat publicației People în aprilie 2025, actrița explica faptul că obiectivul său nu este să pară mai tânără decât este, ci să se simtă bine și să arate bine la vârsta pe care o are.

„Vreau doar ca soțul meu să spună în continuare „Wow” atunci când se uită la mine”, spunea Hayek despre soțul său, François-Henri Pinault.

„Îmi doresc în continuare să mă simt bine în legătură cu felul în care arăt, dar nu neapărat pentru că vreau să par de 20 de ani. Sunt împăcată cu asta. Sunt mai entuziasmată de ideea de a avea 50 sau 60 de ani și de a arăta bine la 50 sau 60 de ani. Este un alt tip de frumusețe”, a explicat Salma.

Cum se menține în formă actrița

În urmă cu câțiva ani, în cadrul podcastului „Let’s Talk Off Camera”, Salma Hayek a făcut o serie de mărturisiri oneste despre injectările cu botox, dar și despre lucrurile pe care le face pentru a se menține în formă și pentru a-și păstra aspectul tineresc. Actrița, care avea 56 de ani la momentul respectiv, a mărturisit că nu apelase niciodată la toxina botulinică.

Cu toate acestea, Salma Hayek a dezvăluit că unul dintre secretele sale constă într-un tip de meditație pe care îl practică uneori ore întregi.

„Din cauza multor lucruri din corpul meu și a problemelor de sănătate, cumva am dezvoltat această meditație ciudată pe care continui să o perfecționez. Pot să o fac ore întregi pentru că nu simt timpul și este atât de distractiv. Trebuie să simți energia. Se mișcă și dansează în interiorul tău diferite sentimente și senzații.”

Chiar dacă meditația nu este asociată în mod obișnuit cu metodele anti-aging, Hayek susține că efectele sale sunt vizibile.

„Uneori, când o fac, oamenii îmi spun când ies din cameră: O, Doamne! Arăți iar de 20 de ani„.

De asemenea, în urmă cu câțiva ani, actrița a publicat pe contul său de Instagram o imagine în care apare complet nemachiată și în care își arată cu mândrie firele albe de păr și ridurile.

„M-am trezit și număr câte fire albe de păr și câte riduri mi-au mai apărut în această dimineață”, a scris Salma Hayek în descrierea fotografiei.

Salma Hayek ne-a obișnuit, de altfel, cu astfel de imagini, în care își îmbrățișează corpul și vârsta. Actrița a dezvăluit că nu se vopsește și că nu este deloc deranjată de firele albe de păr.

„Mândră de părul meu alb”, a scris Salma Hayek alături de un selfie.

„Unul dintre motivele pentru care nu mă vopsesc este acela că nu am răbdare să aștept în tot acest proces”, declara vedeta pentru The New York Times în 2017. „Nu vreau să petrec ce mi-a mai rămas din tinerețe pretinzând că sunt mai tânără și să nu-mi trăiesc viața.”

În 2021, înainte să împlinească 55 de ani, Salma Hayek a vorbit deschis despre vârstă, menopauză și despre ideea că femeile nu au „termene de expirare”.

„Poți să fii tare la orice vârstă. Poți să te ții pe picioarele tale la orice vârstă. Poți să visezi la orice vârstă. Poți să fii romantic la orice vârstă”, le-a spus ea gazdelor emisiunii „Red Table Talk”, Jada Pinkett Smith, Willow Smith și Adrienne Banfield-Norris.

„Avem dreptul să fim iubite pentru cine suntem, în locul în care suntem”, a continuat Hayek. „Nu suntem aici doar să facem copii, doar să le dăm urmași bărbaților. Nu suntem aici doar ca să îi servim pe toți, iar când copiii pleacă… e aproape ca și cum atunci când ovulele expiră, îți expiră și ție timpul ca femeie. E o neînțelegere care tot continuă de secole întregi”, a mai spus actrița.

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Foto: Getty, Instagram

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