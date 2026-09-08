Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef România. De la ce au pornit cele mai multe conflicte: „Nu m-am ofticat, dar…”

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MasterChef România a revenit la PRO TV și pe VOYO cu un nou sezon plin de provocări, farfurii spectaculoase, emoții și mult mai multe confruntări.

Ce s-a întâmplat în prima ediție din noul sezon MasterChef România

120 de pasionați de gastronomie au gătit simultan, în fața celor trei chefi – Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, pentru a avea șansa de a intra în lupta pentru un șorț și un loc în bucătăria MasterChef.

Prima ediție i-a pus pe concurenți în fața unei provocări fără precedent. Într-un decor spectaculos, chiar în centrul Bucureștiului, în fața Casei Poporului, aceștia au trebui să demonstreze că au ceea ce le trebuie pentru a merge mai departe în cel mai iubit show de cooking din România. Chefii au pregătit două probe speciale, iar fiecare farfurie poate face diferența între visul de a continua competiția și eliminarea din concurs. Miza este uriașă: din cei 120 de concurenți care au intrat în această primă etapă, doar 40 vor obține locul în etapa Duelurilor.

Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef România

Înaintea startului sezonului 11, Chef Sorin Bontea a dezvăluit câteva dintre lucrurile care îi așteaptă pe telespectatori și a vorbit despre concurenții care vor ajunge în bucătăria MasterChef anul acesta.

„Este un sezon bun, avem concurenții care gătesc foarte bine. Până acum, nu știu, dar parcă cei mai buni la gătit, și foarte dornici să câștige Masterchef. E bătaia mare. E sezonul 1 și 1, adică chiar avem concurenți 1 și 1. Chefii? Nu mai zic, top! Că nah! (râde – n.red.). În plus, avem de toate, avem foarte multe ieșiri afară. Ne-am plimbat, am stat în cald, în ploaie, am gătit pe echipe, am gătit mișto, am mai și câștigat, am mai și pierdut, știi cum e, am mai dat, am mai și luat. Avem concurenți aprigi, care toți vor să câștige, toți vor să demonstreze că e mai bun unul decât celălalt. Avem sezon senzație, foarte bun!”, a povestit el pentru Unica.ro.

Chef-ul a mărturisit că au existat unele conflicte între el și colegii lui, încă din primele ediții.

„Nu m-am ofticat, dar trebuie să fie corect. Ce-i corect trebuie să fie corect pentru toată lumea. (…) Eu sunt ofticos. Da, nu ofticos neapărat, dar… Ba da, poate, nu știu”, a mai zis el pentru sursa citată.

De altfel, și Chef Cătălin Scărlătescu povestise despre discuțiile aprinse dintre cel trei chefi, recunoscând că lupta cu Sorin Bontea a fost una cât se poate de intensă.

„Dat fiind faptul că noi suntem mai nărăvași, am zis că nu putem să stăm deoparte și doar să privim cum alții ‘gastronomesc’ și am zis: hai să ‘gastronomim’ și noi. Ne-am împărțit pe echipe și, de fiecare dată când ieșeam într-o deplasare, ne războiam între noi. Noi nu ne luptăm, ne killărim, așa se întâmplă treaba asta. Uitați-vă, pentru că Bontea a slăbit, este spectaculos, este genial. Și vă mai spun ceva, dar să nu spuneți la nimeni: l-am făcut să plângă de vreo câteva ori. L-am făcut pe Bontea – nu mai putea să stea în platou, s-a enervat de vreo două ori, i-au luat ăștia tensiunea. A fost ceva crunt! Sună foarte, foarte ciudat, dar sezonul acesta chiar ne-am ascuțit cuțitele”, a adăugat Chef Cătălin Scărlătescu.

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Foto: PR, Instagram

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