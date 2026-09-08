Cât costă lunar școala privată la care învață cei trei băieți ai cuplului Adela Popescu & Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales o școală privată pentru cei trei băieți ai lor, însă costurile sunt considerabile și nu multă lume și le-ar putea permite.

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  de  Andreea Ilie
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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Adela Popescu și Radu Vâlcan se numără printre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton și împreună au trei băieți: Alexandru, Andrei și Adrian.

Cât costă lunar școala privată la care învață copiii cuplului Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii: Alexandru, în vârstă de 9 ani, Andrei, în vârstă de 7 ani, și mezinul Adrian, care are 4 ani. Adrian este înscris la grădiniță, iar frații săi mai mari sunt deja la școală, în ciclul primar.

Cuplul a optat pentru o școală privată pentru cei trei copii, o unitate de învățământ de prestigiu situată în Voluntari. Decizia lor de a alege învățământ privat pentru cei trei băieți, despre care Adela Popescu a vorbit în numeroase ocazii, vine însă și cu un cost pe măsură.

Mai exact, pentru fiecare copil, taxa pentru programul educațional standard este de 700 de euro pe lună, iar taxa administrativă ajunge la 850 de euro pe lună. Astfel, costul pentru un singur copil înscris în acest program este, astfel, de 1.550 de euro în fiecare lună, scrie Cancan.ro.

La grădiniță, costurile diferă: programul educațional costă 1.080 de euro, sumă este alcătuită din 600 de euro pentru programul educațional standard și 480 de euro reprezentând taxa administrativă.

Unitatea de învățământ oferă și un program preșcolar extins, de luni până vineri, între orele 8:00 și 17:00. Acesta presupune, bineînțeles, un cost suplimentar: taxa este de 600 de euro pe lună, la care se adaugă o taxă administrativă de 570 de euro pe lună, taxă care se aplică fiecărui copil.

De ce au ales cei doi o școală privată pentru copiii lor

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a explicat de ce ea și soțul său, Radu Vâlcan au decis să își înscrie copiii la o școală privată.

Vedeta a povestit că învățământul privat vine la pachet cu multe beneficii, printre care și un program prelungit, dar și numeroase activități, pe care școlile de stat nu le oferă.

„Toți spun să dai copilul la o școală de stat, pentru că e mai puțin costisitor, dar asta înseamnă că la ora 12.00 ți-l trimite acasă, iar tu nu ai un program ca să poți să îl iei. Atunci îl vei da la un after school, care costă cam jumate din cât costă o școală privată. Și ce să vezi, după trebuie să îl duci și la tot fel de opționale, pe care la privat le ai incluse. Altele, chiar dacă sunt cu bani, le ai tot acolo. Nu mai bați orașul să te duci la bazin, la karate. Când vezi o taxă la o școală privată poate să ți se pară mult, dar când tragi linie îți dai seama că ajungi tot acolo, dar cu mai mari bătăi de cap. Ca să ajung la o școală de stat bună trebuia să merg 40 de minute cu mașina, să mă coste la after school 500-600 de euro, după care să îl duc la Dinamo etc.”, a explicat Adela pentru unica.ro.

Adela Popescu, despre atmosfera din familie

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de mulți ani și au împreună trei copii. Pentru actriță și prezentatoare, familia construită alături de partener presupune însă mult mai mult decât sentimente. Compatibilitatea, felul în care cei doi se raportează la oamenii din jur și valorile pe care le împărtășesc sunt, în opinia ei, elemente esențiale pentru o relație de durată.

Vedeta a explicat că o despărțire devine mult mai complicată atunci când într-o familie există copii. Dacă doi adulți pot alege să meargă pe drumuri separate, consecințele unei asemenea decizii îi pot afecta profund și pe cei mici. Tocmai de aceea, Adela consideră că alegerea persoanei alături de care îți construiești o familie este una dintre cele mai importante decizii din viață.

Din declarațiile sale reiese că pentru Adela Popescu greșelile de zi cu zi nu reprezintă neapărat un motiv pentru destrămarea unui cuplu. Comportamentul care contravine valorilor sale ar fi însă cu totul altceva.

„Eu nu mai cred în armonie în casă, dar să fie dragoste. Mie asta mi se pare foarte important, iar în ziua de azi mi se pare foarte greu, sunt foarte multe divorțuri. Omul cu care mergi la drum poate să fie una dintre cele mai importante decizii pe care le iei în viață, nu glumesc. Și după ce faci un copil, abia atunci îți dai seama. Dezamăgirea pe care o produci copilului este destul de mare (n.r. în cazul unei despărțiri) și te doare enorm că nu ai ales mai bine. Așa, oamenii dacă nu au copii, se despart, nu e nicio problemă. Dar când un copilaș suferă în urma deciziilor tale, este foarte greu. Asta ține oamenii în căsnicii greșite sau îi desparte. Chiar cred de multe ori că potrivirea pe anumite aspecte contează mult. Noi avem aceleași valori. Eu aș înnebuni dacă l-aș vedea că minte, sau că vorbește peste măsură de urât de oameni, sau că vrea să păcălească pe cineva. În ochii mei nu ar mai fi niciodată cine este el. Altfel, faci tot felul de greșeli, că e coleric, astea le pot tolera, mergem mai departe, nu ne fac să ne despărțim. Dar momentul în care, uman, el m-ar dezamăgi, pentru mine ar fi sfârșitul, îți spun sincer”, a spus Adela Popescu în podcastul lui Radu Țibulcă.

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Foto: Instagram

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