De ce a ales Alina Pușcău să urmeze tratamentul împotriva cancerului în America și nu în România: „Sunt foarte revoltată”

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Alina Pușcău a vorbit despre experiența neplăcută pe care susține că a avut-o într-un spital din România, unde a mers pentru a face o biopsie. Vedeta spune că atitudinea medicului care s-a ocupat de ea a afectat-o și a contribuit la decizia de a continua tratamentul în străinătate.

De ce face Alina Pușcău tratamentul în America

După ce a primit diagnosticul de cancer, Alina Pușcău a ales să urmeze tratamentul la o clinică din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea unei echipe de specialiști. Potrivit informațiilor făcute publice, costurile tratamentului ar depăși 500.000 de dolari.

Deși și-ar fi dorit să rămână în România în această perioadă dificilă, mai ales pentru a fi aproape de mama și de familia sa, vedeta susține că experiența avută în sistemul medical românesc a determinat-o să aleagă o altă variantă.

„Mi-aș fi dorit să fiu în România, lângă mama mea și lângă familie, dar din cauză că sunt foarte revoltată pe sistemul medical și de modul în care m-au tratat, ca și cum n-aș fi om. Femeia mi-a zis că oricum aveam dureri de când am venit, nu vorbești așa cum oamenii, nu?”, a declarat Alina Pușcău în podcastul Angelei Martini.

Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului

Alina Pușcău a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Vedeta în vârstă de 43 de ani a apărut în mai multe clipuri postate pe rețelele de socializare, chiar de pe patul din spitalul din California.

Cu branula în mână și vizibil slăbită, vedeta a povestit că are cu ea mai multe obiecte religioase și a mulțumit fanilor pentru mesajel emoționante și urările de sănătate pe care le-a primit.

„Este greu, dar suntem toți împreună în asta. Lansez o linie specială de bijuterii împreună cu Loraida pentru a finanța îngrijirea femeilor care au nevoie”, a povestit modelul chiar de pe patul de spital.

Alina Pușcău chiar a și arătat fanilor unul dintre modelele de bijuterii la care lucrează.

„Zâmbete interioare și soare. Noul meu design de colier și brățară este menit a aduce noroc și a strânge fonduri vitale pentru femeile care au nevoie de îngrijire”, a mai zis ea.

Modelul a povestit în urmă cu câteva zile că după a treia sesiune de tratament, programată pe 18 septembrie, va face o analiza specială pentru a vedea care este evoluția metastazelor și a tumorilor.

„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău, mesaj pentru femeile care suferă de cancer

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului la sân. Ea a petrecut patru ore la o clinică din California și a făcut prima ședință, urmând ca joi să afle de la medicul ei dacă tumorile și-au redus dimensiunea în urma acestei proceduri.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

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Foto: Instagram

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