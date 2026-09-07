Ciara este însărcinată cu al cincilea copil. Artista și soțul ei, Russell Wilson au făcut marele anunț

Ciara are parte de un nou motiv de bucurie în familie. Artista a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil.

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  de  ELLE.ro
Ciara este însărcinată cu al cincilea copil. Artista și soțul ei, Russell Wilson au făcut marele anunț

Familia Ciarei se mărește din nou! Cântăreața în vârstă de 40 de ani este însărcinată și așteaptă al cincilea copil alături de soțul ei, jucătorul din NFL Russell Wilson, în vârstă de 37 de ani.

Cei doi au făcut anunțul pe 6 septembrie, printr-o postare pe Instagram care include mai multe fotografii și un videoclip în care artista își etalează burtica de gravidă.

„Încă o persoană pe care să o iubim”, au scris cei doi în descrierea postării.

Ciara și Wilson au deja patru copii: fiicele Amora Princess, în vârstă de 2 ani, și Sienna Princess, de 9 ani, precum și fiii Win Harrison, de 6 ani, și Future Zahir, de 12 ani.

Ciara și Russell Wilson formează un cuplu din 2015, iar în martie 2016 și-au anunțat logodna. Câteva luni mai târziu, în iulie 2016, artista și jucătorul de fotbal american s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii organizate în Anglia. De-a lungul anilor, cei doi au vorbit deschis despre relația lor și despre importanța familiei, Wilson asumându-și totodată un rol important în creșterea lui Future Zahir, fiul pe care Ciara îl are din relația anterioară cu rapperul Future.

În imaginile prin care și-a anunțat sarcina, Ciara apare lângă patru tricouri inscripționate cu numele copiilor lor, alături de un body pentru bebeluși rămas deocamdată fără nume. După ce a adus-o pe lume pe Amora, în decembrie 2023, Ciara s-a întors pe scenă și a plecat din nou în turneu. În august 2024, artista a publicat pe Instagram o serie de imagini cu momente petrecute alături de familie în perioada în care se afla în turneu.

Vedeta a mărturisit că tocmai clipele petrecute alături de cei patru copii ai săi, între concerte și deplasări, au fost cele care i-au oferit cea mai mare bucurie. Ciara și-a început postarea cu o fotografie alături de cele două fiice ale sale. În imagine, Sienna stă agățată de spatele mamei sale, în timp ce artista o ține în brațe pe mezina familiei.

„Momentele care mi-au umplut sufletul între toate celelalte. #TourLife”, a scris Ciara în descriere.

În septembrie 2024, artista a vorbit pentru PEOPLE despre experiența de a avea întreaga familie alături de ea în timpul turneului.

„Copiii mei au călătorit cu mine și nu aș fi putut face lucrurile în niciun alt fel. Erau ca niște bebeluși adorabili ai turneului și se distrau atât de mult cu mătușa Missy și unchiul Busta. Adică, energia a fost pur și simplu incredibilă”, a declarat ea pentru publicație.

Cu toate acestea, odată cu apropierea toamnei, gândurile artistei s-au îndreptat și către întoarcerea copiilor la școală. Ciara a mărturisit pentru PEOPLE că, imediat ce turneul s-a încheiat, se gândea deja „la toate lucrurile pe care trebuia să le bifeze pentru școală” și că familia a avut și o sesiune de cumpărături pentru începutul noului an școlar.

„A fost cea mai frumoasă perioadă alături de copiii mei. Mi-am spus: ‘Despre asta este viața’. Sunt acele mici bucurii ale vieții. Sunt atât de recunoscătoare”, a declarat artista.

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foto: Getty Images

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