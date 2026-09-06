Uniforma personală: lipsă de imaginație sau semnul unui stil foarte bun?

Să porți aceleași formule, culori sau chiar aceleași haine nu înseamnă că ai rămas fără idei. Uneori, repetiția este exact ceea ce transformă felul în care te îmbraci într-un stil recognoscibil.

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  de  Georgescu Daria
Alexa Chung (1)
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În modă suntem încurajate constant să încercăm ceva nou. Un alt trend, o altă siluetă, o culoare pe care nu am mai purtat-o. Și totuși, dacă te gândești la oamenii al căror stil îl recunoști imediat, mulți fac exact contrariul: repetă. Aceleași proporții, aceeași paletă cromatică, aceleași tipuri de piese și, uneori, chiar aceleași haine.

Carolyn Bessette-Kennedy este unul dintre cele mai bune exemple. Cămăși albe, jeanși, paltoane lungi, rochii simple, mult negru, camel și tonuri neutre. Această uniformă minimalistă avea inițial și un scop practic: Bessette-Kennedy spera că, oferindu-le paparazzi-lor imagini asemănătoare, le va diminua interesul. Strategia nu a funcționat, dar repetiția i-a construit un stil care continuă să fie analizat și copiat la aproape trei decenii distanță.

Phoebe Philo este un alt exemplu relevant. De ani buni, garderoba ei personală se construiește în jurul unei formule constante: pantaloni cu croieli relaxate, cămăși, tricotaje, sneakers sau pantofi practici și o paletă dominată de alb și negru. Philo nu se îmbracă identic, dar revine la aceleași proporții și la aceleași tipuri de piese, demonstrând că o uniformă personală poate evolua fără să-și piardă identitatea.

Zoë Kravitz demonstrează că o uniformă personală poate fi recognoscibilă fără să devină previzibilă. Revine constant la negru, croieli simple, jeanși, tricouri, rochii minimaliste și pantofi fără prea multe artificii, dar schimbă proporțiile și combinațiile suficient cât stilul să rămână actual. Chiar și atunci când experimentează, există o coerență care face ca ținutele ei să pară întotdeauna ale ei.

O uniformă personală nu trebuie însă să fie atât de strictă. Inès de la Fressange revine constant la pantaloni, cămăși, jachete și pantofi fără toc, în timp ce Alexa Chung și-a construit de-a lungul anilor un stil imediat recognoscibil din denim, tricotaje, jachete cu croieli masculine, loafers și balerini. Piesele și combinațiile se schimbă, dar aceleași coduri reapar constant, suficient cât să existe continuitate fără ca rezultatul să devină previzibil.

Aici apare diferența dintre repetitiv și recognoscibil. Primul poate însemna că te îmbraci mereu la fel din obișnuință. Al doilea presupune că ai identificat care îți place, care te avantajează și în care te simți bine. Uniforma nu trebuie să fie un outfit copiat zilnic, ci poate fi o formulă: sacou și jeanși, rochie și pantofi masculini, fustă midi și pulover sau orice combinație care începe să pară a ta.

Avantajul este și unul practic. Când știi la ce piese și proporții revii constant, devine mai ușor să alegi ce merită să intre în garderobă. Uită-te la hainele pe care le porți cu adevărat, nu la cele pe care îți imaginezi că le vei purta cândva. S-ar putea ca ele să-ți spună mai multe despre stilul tău decât orice listă de tendințe.

Asta nu înseamnă să renunți la trend-uri. Mai interesant este să le adaptezi la ceea ce porți deja, în loc să-ți schimbi garderoba odată cu fiecare sezon. Poți modifica proporții, materiale, culori sau accesorii fără să abandonezi formula care funcționează pentru tine.

Până la urmă, stilul personal nu înseamnă să arăți diferit în fiecare zi. Poate fi discret sau extravagant, simplu sau construit în jurul culorilor, imprimeurilor și accesoriilor. Important este să fie al tău și să te simți bine în el.

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Foto: Profimedia, Getty

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