Adrian Mutu, declarație emoționantă despre soția sa. Cum o susține pe Sandra în noul ei proiect

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Sandra Mutu se află în fața unei noi provocări profesionale, după ce a făcut pasul către televiziune. Soția lui Adrian Mutu va prezenta „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”, iar începutul acestei etape vine la pachet cu emoții puternice. Fostul fotbalist îi este alături și spune că are deplină încredere în ea.

Adrian Mutu, mesaj de susținere pentru Sandra

Adrian și Sandra Mutu formează un cuplu de mai bine de un deceniu și au împreună un fiu. De-a lungul anilor, cei doi au vorbit în repetate rânduri despre importanța sprijinului reciproc în relația lor. Invitat în cadrul Știrilor Antena Stars, Adrian Mutu a vorbit despre noul proiect al soției sale și despre emoțiile pe care aceasta le are înainte de a apărea la pupitrul știrilor.

Fostul internațional român consideră că Sandra are toate șansele să se descurce foarte bine, chiar dacă domeniul este unul nou pentru ea. Mai mult, Adrian Mutu spune că acum este momentul să îi ofere soției sale aceeași susținere pe care a primit-o din partea ei în toți acești ani.

„O susțin. Poate să facă tot ce își dorește și tot ce își propune. Cu siguranță are emoții, fiindcă e o lume pe care nu o cunoaște. Eu cred că merită să fie unde este acum. În cadrul familiei, apreciez multe la ea: răbdarea, înțepelciunea, susținerea de care mi-a dat dovadă de peste zece ani. A venit rândul meu să susțin acest proiect al său. Respectul reciproc și dragostea (n.r. secretul relației lor)”, a declarat Adrian Mutu, pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Ce spune Sandra Mutu despre noua etapă profesională

La rândul ei, Sandra Mutu a vorbit despre experiența pe care o trăiește în această perioadă și despre lucrurile pe care își dorește să le îmbunătățească. Deși este entuziasmată de oportunitatea de a prezenta „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”, vedeta recunoaște că aparițiile în fața camerelor reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru ea. Emoțiile sunt, în prezent, principalul obstacol pe care vrea să îl depășească.

Sandra a dezvăluit și ce apreciază cel mai mult la partenerul său de viață, punând accent pe felul în care acesta se raportează la familia lor.

„Aș spune devotamentul față de tot ce însemnăm noi ca familie (n.r. ce apreciază la Adrian Mutu). Am multe, multe emoții. Cred că va fi o etapă foarte frumoasă, am multe de explorat. Cea mai mare provocare pentru mine este să scap de emoții în fața camerelor”, a explicat Sandra Mutu.

Cunoscută publicului mai ales prin povestea de dragoste pe care o trăiește de peste un deceniu cu Adrian Mutu, Sandra a construit alături de acesta o familie frumoasă, în care Tiago, fiul lor, ocupă un loc cu totul special. Însă, dincolo de rolul de soție și mamă, Sandra și-a croit propriul drum în lumea reflectoarelor, construindu-și o identitate și o poveste care îi aparțin.

La doar 17 ani, Sandra Bachici câștiga titlul de Miss România 2010, iar experiența în modeling avea să-i deschidă primele uși către lumea showbizului. Au urmat apariții în spațiul monden și un parcurs în care a preferat, treptat, să lase lumina reflectoarelor în plan secund și să se concentreze asupra vieții de familie. Acum, Sandra revine în prim-plan, de această dată din postura de prezentatoare TV, și acceptă provocarea de a le aduce telespectatorilor Antena Stars Retrospectiva Știrilor, în fiecare weekend.

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Foto: Arhiva ELLE

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