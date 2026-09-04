Prințul William și Kate Middleton îi ignoră în continuare pe Prințul Harry și Meghan Markle după revenirea în Marea Britanie

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Prințul William și Kate Middleton ar intenționa să continue să îl ignore pe Prințul Harry și pe Meghan Markle, chiar și după revenirea cuplului în Marea Britanie.

„Nu este nicio diferență dacă Harry și Meghan se află în Oxfordshire, California sau Timbuktu”, a declarat recent pentru Daily Mail un prieten al lui William și Middleton.

Aceeași sursă a adăugat: „William și Catherine își vor continua viețile dedicate serviciului public. Intenționează să conducă prin propriul exemplu.”

Ducele și Ducesa de Sussex s-au întors săptămâna trecută în Anglia împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, pentru o perioadă mai lungă. Revenirea are loc la șase ani după ce Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale.

Familia ar fi călătorit cu un avion privat din California și ar fi aterizat pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului, pe 26 august. Potrivit informațiilor obținute de Page Six, Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan, în vârstă de 45 de ani, s-au mutat din nou în Marea Britanie pentru a fi mai aproape de Regele Charles al III-lea, care se confruntă cu cancerul, dar și pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a dezvolta relații mai apropiate cu familia.

Regele Charles al III-lea ar fi aflat despre decizia fiului său mai mic și a nurorii sale cu doar câteva zile înainte ca vestea să devină publică, potrivit informațiilor confirmate de Page Six. Publicația a relatat, de asemenea, că Sussexii vor „continua cu afacerile lor” și că vor locui într-o „reședință care nu este regală”. Cei doi caută în prezent o locuință, posibil în Cotswolds, o zonă aflată la aproximativ două ore distanță de reședința lui William și Kate Middleton din Windsor.

Copiii lui Harry și Meghan ar fi fost deja înscriși la o școală privată al cărei cost se ridică la aproximativ 35.000 de dolari pe an. Prințul și Prințesa de Wales nu au făcut, până în prezent, declarații publice despre revenirea surprinzătoare a lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Mutarea este considerată însă una care ar putea crea noi probleme pentru viitorul rege.

„Este o palmă uriașă pentru William și creează, de asemenea, riscuri serioase pentru monarhie”, a declarat anterior pentru Page Six jurnalistul regal Tom Sykes.

Foto: Getty Images

Sykes a explicat că, având în vedere conflictul de lungă durată dintre William, în vârstă de 44 de ani, și Harry, revenirea acestuia din urmă în Marea Britanie ar putea aduce o „succesiune uriașă” de noi „provocări” pentru fratele său mai mare. O altă sursă apropiată familiei regale, Kinsey Schofield, a declarat pentru Page Six că în cercul lui William există convingerea că „banii și moștenirea fac parte din calculele” care au stat la baza deciziei lui Harry și Meghan de a reveni în Marea Britanie.

Schofield a susținut că William „va fi mult mai puțin conciliant” în calitate de rege decât este în prezent Charles. Din acest motiv, potrivit acesteia, Harry s-ar întoarce în Marea Britanie „într-o încercare de a băga din nou piciorul în ușă înainte ca” fratele său să urce pe tron.

Foto: Getty Images

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