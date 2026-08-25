Sandra Bullock, dezvăluiri despre cum au gestionat copiii ei boala și moartea partenerului ei, Bryan Randall

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Sandra Bullock a dezvăluit că cei doi copii ai săi au reacționat „foarte diferit” la diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică (SLA) primit de regretatul ei partener, Bryan Randall.

Actrița din „Practical Magic 2” a povestit că Louis, în vârstă de 16 ani, și Laila, de 12 ani, erau „pe deplin conștienți” de starea lui Randall, însă și-au stabilit propriile limite atunci când situația a devenit prea greu de gestionat.

„Cu aproximativ doi ani înainte ca Bryan să moară, Louis și-a dat seama că era o dinamică nesănătoasă pentru el. Este foarte matur. A spus ceva de genul: ‘Știi ce? Sunt aici pentru tine’. Nu voiam ca el să devină bărbatul familiei la acea vârstă. Rolul meu era să fiu ambii părinți în acel moment.”, a declarat Bullock într-un episod recent al podcastului „SmartLess”.

Sandra Bullock a recunoscut că s-a confruntat cu un sentiment de vinovăție și a explicat că Louis a ales să îi fie alături și să o ajute cu lucrurile care îi erau mai ușor de gestionat.

„Însă a avut înțelepciunea să se detașeze și să spună: ‘Acesta este un loc mai sigur pentru mine’. Iar eu i-am răspuns: ‘Bineînțeles, du-te'”, a explicat ea.

În ceea ce o privește pe Laila, aceasta a rămas mai apropiată de Bryan până cu aproximativ șase luni înainte de moartea lui, potrivit actriței.

„Apoi mi-a spus: ‘Poți, te rog, să refuzi atunci când mă sună ca să merg să îl vizitez?’. Iar eu i-am răspuns: ‘Bineînțeles'”, a povestit vedeta din „Miss Congeniality”. „I-am mai spus: ‘Dar, dacă vrei să mergi să îl vezi, voi veni cu tine și voi fi chiar acolo. Iar dacă simți că nu mai poți, sunt lângă tine’.”

Bullock a precizat că ambii copii înțelegeau starea lui Randall, deoarece acesta era imobilizat la pat și locuia în casa ei, unde era îngrijit de mai multe asistente medicale.

„Puteau să vadă. Au ochi și sunt copii foarte, foarte perspicace. Extrem de perspicace, pentru că nu observă doar schimbarea fizică, ci și faptul că se modifică comportamentul tuturor celor din jur”, a spus actrița.

Vedeta din „The Proposal” a amenajat spațiul în care era îngrijit Randall într-o parte a casei separată de zona în care locuiau copiii.

„Am făcut tot ce am putut pentru a organiza lucrurile și sunt norocoasă că am avut mijloacele financiare necesare”, a adăugat Bullock.

Actrița a apelat și la ajutorul unui psiholog pentru copii, astfel încât Louis și Laila să poată înțelege și gestiona mai bine situația.

Bryan Randall a murit la trei ani după diagnostic

Bryan Randall a murit pe 5 august 2023, la vârsta de 57 de ani, după trei ani în care s-a confruntat cu boala neurodegenerativă. Diagnosticul său nu a fost făcut public decât după deces, Sandra Bullock explicând în podcast motivul pentru care a păstrat discreția.

„M-a rugat să nu spun nimănui”, a mărturisit ea.

Deși a înțeles și a respectat dorința partenerului său, actrița a recunoscut că secretul a izolat-o în timpul perioadei în care îl îngrijea. Inițial, singura persoană care știa prin ce trecea era sora ei, Gesine Bullock-Prado. Ulterior, Bullock le-a povestit despre situație prietenei sale Jennifer Aniston și Amandei Anka, soția lui Jason Bateman, unul dintre prezentatorii podcastului „SmartLess”.

„Cred că, din cauza stadiului în care se afla, atât fizic, cât și psihic, am început să îl jelesc pe Bryan cu patru ani înainte să moară. Ceva se schimbase. Omul meu a plecat cu mult timp înainte ca trupul să plece. Nu cred că am procesat vreodată acest lucru până după moartea lui, pentru că, până atunci, continui pur și simplu să alergi pe această bandă.”, a explicat actrița.

Potrivit ALS Association, scleroza laterală amiotrofică este o boală progresivă în care creierul pierde treptat conexiunea cu mușchii. În timp, aceasta afectează capacitatea persoanei de a merge, vorbi, mânca și, în cele din urmă, de a respira. În prezent, nu există un tratament care să vindece boala.

foto: Getty Images

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