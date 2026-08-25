Ioana Grama, vacanță alături de fostul soț. Surpriza emoționantă pregătită pentru fiica lor, Ayana

Ioana Grama și fostul său soț, Alex Țăgurean, au plecat împreună în vacanță pentru fiica lor, Ayana.

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  de  ELLE.ro
Ioana Grama cu familia în vacanță (1)
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Ioana Grama a plecat în vacanță alături de fostul soț, Alex Țăgurean, fiica lor, Ayana, și părinții celor doi. Creatoarea de conținut a transformat călătoria într-o surpriză pentru fetiță, care credea că va merge doar împreună cu tatăl său și familia acestuia.

Reacția Ayanei când și-a văzut mama în aeroport

Ayana nu știa că mama și bunica sa urmau să li se alăture. Ioana Grama le-a așteptat în lounge-ul aeroportului și a filmat momentul în care fiica sa a aflat adevărul. Înainte de întâlnire, Ioana le-a explicat urmăritorilor săi cum a organizat surpriza și a mărturisit că abia aștepta să vadă reacția fetiței.

„Mergem în vacanță cu familia. Ayana nu știe că și eu merg cu familia, știe doar că merge cu Alex și cu părinții lui. Urmează să-i facem o surpriză pentru că merg și eu cu mama și habar nu are, urmează să vină aici, în lounge. Abia aștept să-i văd reacția, să-i văd fața. O să fie super happy”, a spus Ioana Grama pe Instagram.

Când le-a descoperit în aeroport, Ayana a alergat entuziasmată spre bunica sa și a îmbrățișat-o, apoi a mers la mama ei. Alex Țăgurean a recunoscut că familiei i-a fost dificil să păstreze secretul până în ziua plecării.

„Pentru ea, vom fi întotdeauna o familie, iar cât timp viața ne permite să îi oferim astfel de amintiri împreună, alegem să o facem”, a scris creatoarea de conținut în descrierea imaginilor.

Ce relație au Ioana Grama și Alex Țăgurean după divorț

Ioana Grama și Alex Țăgurean au divorțat în 2021, după doi ani de căsnicie. Deși relația lor de cuplu s-a încheiat, cei doi au continuat să petreacă timp împreună și să colaboreze pentru creșterea fiicei lor. La momentul despărțirii, Ioana Grama a explicat că hotărârea a fost luată după o perioadă în care au încercat să își salveze relația.

„A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana. Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum. Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, este mesajul publicat de Ioana Grama pe Instagram.

Alex Țăgurean, despre relația cu Ioana Grama

Cei doi au divorțat în 2021, însă separarea nu a afectat colaborarea lor ca părinți. Alex Țăgurean spune că, deși nu mai formează un cuplu, comunică permanent și iau împreună toate deciziile importante care o privesc pe fiica lor. Într-o serie de mesaje publicate pe Instagram, pilotul de avion a ținut să clarifice că între el și Ioana Grama există doar o relație de prietenie și respect reciproc, fără ca o eventuală împăcare să fie luată în calcul. Potrivit acestuia, cei doi discută zilnic și colaborează în toate aspectele care țin de educația și dezvoltarea Ayanei.

„Vreau să vorbesc puțin despre situația pe care o am cu Ioana, pentru că văd în jurul meu din ce în ce mai multe situații și chit că noi ne-am despărțit, creștem copilul împreună. Vorbim zilnic la telefon, o dată, de două, de trei ori, ne sfătuim în toate aspectele care privesc educația ei (n.r. a fiicei lor), la ce grădiniță am ales, am schimbat grădinița, ce școală am ales”, a declarat Alex Țăgurean.

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Foto: Instagram

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