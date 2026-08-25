Alina Pușcău, nevoită să se tundă din cauza tratamentului împotriva cancerului. Cum arată acum modelul

Alina Pușcău a luat acum decizia de a se tunde, ajutată fiind de o prietenă apropiată.

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  de  Andreea Ilie
Alina Pușcău s-a tuns (1)
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Alina Pușcău continuă tratamentul după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân și vorbește deschis despre schimbările prin care trece. Fosta concurentă de la „Asia Express” le oferă periodic urmăritorilor informații despre starea sa.

Alina Pușcău, nevoită să se tundă din cauza tratamentului împotriva cancerului

În urmă cu câteva zile, Alina Pușcău a vorbit despre starea sa de sănătate, la aproape două săptămâni de când a început tratamentul pentru cancerul de sân metastatic. După câteva zile în care nu a resimțit efecte puternice, vedeta s-a confruntat cu stări de rău, dificultăți în a se alimenta și căderea părului.

Modelul a observat schimbarea în timp ce își vopsea singură părul. Acesta a devenit tot mai rar, iar perspectiva de a-l pierde complet pe parcursul următoarelor ședințe de tratament o neliniștește. Alina Pușcău a recunoscut că nu știe încă în ce mod va reacționa organismul său și ce se va întâmpla după cea de-a treia ședință.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze la tratamentul acesta”, a spus atunci Alina Pușcău, pe Instagram.

Ea a luat acum decizia de a se tunde, ajutată fiind de o prietenă apropiată. Modelul nu a făcut o schimbare radicală, a tuns doar o bună parte din podoaba capilară, însă se declară încântată de rezultat, postând imaginile pe rețelele de socializare.

„Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a scris prietena Alinei Pușcău, pe Instagram.

Alina Pușcău, noi detalii despre starea de sănătate

Într-un mesaj publicat pe Instagram, modelul a povestit că medicul său i-a vorbit despre pacientele care, copleșite de diagnostic și de perspectiva tratamentului, sunt tentate să renunțe. Alina Pușcău le îndeamnă să ceară sprijin, să rămână aproape de oamenii dragi și să nu își piardă speranța.

„Vreau să vă spun ceva care pe mine m-a întristat. Multe femei care află că au această boală vor să renunțe. Doctorul meu mi-a spus că femeile care află că au cancer vor să renunțe la viață. Nu vor să facă chimio, nu vor să facă tratament (…). Vreau să spun că este foarte important ca noi, femeile, să ne unim (…) Noi creăm realitatea noastră și Dumnezeu este acolo unde este pace și prietenii care sunt în jurul nostru ne ajută să trecem peste. Dumnezeu alege oamenii care știe că sunt puternici, că pot să treacă prin această boală. Nu este ușor, este foarte greu”, a spus Alina Pușcău în mesajul său de pe Instagram.

Alina Pușcău spune că s-a apropiat mai mult de credință

Experiența bolii i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a determinat-o să se apropie și mai mult de credință. Vedeta a mulțumit pentru mesajele primite și a mărturisit că sprijinul celor din România îi oferă putere în timpul tratamentului.

„M-am apropiat mai mult decât vreodată de Dumnezeu (…) Vă mulțumesc pentru că ați fost și că sunteți alături de mine, energia mea este acolo, în România (…) Este greu, nu este ușor, dar iubirea pe care o am de la Dumnezeu și prin ceea ce trec nu simt durerea aia (…) Primesc mesaje de la femei care trec prin aceeași situație și le încurajez să aibă încredere în Dumnezeu (…) Mi-am dat seama că singura linie dreaptă este Dumnezeu. Vă spun din propria mea experiență că este important să vă întoarceți la credință”, a mai spus modelul.

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Foto: Instagram

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