Alina Pușcău, primele efecte ale tratamentului împotriva cancerului: „Nu știu cât o să cadă”

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Alina Pușcău a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, la aproape două săptămâni de când a început tratamentul pentru cancerul de sân metastatic. După câteva zile în care nu a resimțit efecte puternice, vedeta s-a confruntat cu stări de rău, dificultăți în a se alimenta și căderea părului.

Alina Pușcău, despre efectele resimțite

Modelul a observat schimbarea în timp ce își vopsea singură părul. Acesta a devenit tot mai rar, iar perspectiva de a-l pierde complet pe parcursul următoarelor ședințe de tratament o neliniștește. Alina Pușcău a recunoscut că nu știe încă în ce mod va reacționa organismul său și ce se va întâmpla după cea de-a treia ședință.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Cum se simte Alina Pușcău în prezent

Deși perioada recentă a fost una dificilă, vedeta spune că starea sa începe să se îmbunătățească. După nouă zile în care aproape că nu a reușit să mănânce, aceasta și-a recăpătat treptat energia și pofta de mâncare. Alina Pușcău poate acum să se deplaseze, să se ocupe de activitățile obișnuite și să petreacă timp alături de prieteni. Vedeta a mărturisit că este recunoscătoare pentru progresul făcut și speră ca lucrurile să evolueze în continuare într-o direcție bună.

„Astăzi mă simt mult mai bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că încep să mă simt din ce în ce mai bine și că pot să mă mișc, pot să fac lucruri, să mă întâlnesc cu prietenii, pot să mănânc. Nu puteam să mănânc. De nouă zile abia am pus ceva în corpul meu. Vă mulțumesc și tot le încurajez pe femeile care trec prin această perioadă, că este o perioadă grea, nu este ușor, dar suntem aici cu toții să ne ajutăm”, a mai spus ea.

Alina Pușcău, mesaj emoționant pe fondul luptei sale cu cancerul de sân

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului de sân. Fotomodelul a ales să vorbească într-un mod cât se poate de deschis și de vulnerabil despre lupta ei cu boala și să își țină la curent urmăritorii cu evoluția stării ei de sănătate.

Pe Instagram, Alina Pușcău a împărtășit cu fanii ei un video, în care apare în timp ce plimbă pe plajă. Clipul a fost însoțit de piesa Thank God For This a lui Dusty Rivers, care conține următoarele versuri: „Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta / Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cealaltă / Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare moment și vorbesc serios.”

Alina Pușcău, mesaj pentru femeile care suferă de cancer

Alina Pușcău a povestit pe rețelele de socializare că nu se simte foarte bine după începerea tratamentului, însă încearcă să își păstreze optimismul și a transmis și un mesaj femeilor care suferă de aceeași boală.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

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Foto: Arhiva ELLE

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