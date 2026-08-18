Ce destinație a ales Teo Trandafir pentru vacanța alături de fiica ei, Maia: „Am considerat că merită”

Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au petrecut ultimele zile de vacanță la Giurgiu. Prezentatoarea a explicat de ce a preferat această destinație în locul unei călătorii exotice.

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  de  ELLE.ro
Teo Trandafir și Maia, fiica ei
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Teo Trandafir a ales să petreacă ultimele zile de vacanță în România, alături de fiica sa, Maia. Cele două au mers la Giurgiu în perioada sărbătorii de Sfânta Maria, când tânăra și-a celebrat ziua numelui.

Teo Trandafir, vacanță cu fiica ei

În locul unei destinații îndepărtate, prezentatoarea de la Kanal D a preferat o escapadă aproape de București, unde a descoperit orașul, poveștile localnicilor și peisajele de pe malul Dunării.

„Țineți minte când am zis eu că în vacanță mă duc la Giurgiu?! Eeee… zis și făcut. Am considerat că merită să văd Dunărea, despre care aflasem de la televizor că nu mai e cum era. Dar cum e?! M-am întrebat. Păi, cum să fie? Ca la știri. Locuitorii din Giurgiu mi-au povestit lucruri care mi se păreau basme: bunii lor treceau peste fluviu călare sau în căruțe trase de animalele de povară, așa că am zis săru mâna și pentru ce încă mai șerpuiește prin meleagurile acelea. Istorii de tot felul, oameni primitori și mâncare bună, la Giurgiu, să știți, oraș verde, cu magazine interesante și voie bună cât a cuprins. Mă întorc curând, că doar e la o aruncătură de băț. Vedeți?! De-asta n-am ales Asia Centrală. Ca să mai trec, când am o zi liberă”, a declarat Teo Trandafir pentru Click!.

Teo Trandafir, despre relația pe care o are acum cu Maia

Deși recunoaște că începutul nu a fost simplu, Teo Trandafir spune că distanța nu a afectat legătura dintre ele. Cele două continuă să petreacă timp împreună, își împărtășesc preocupările și se întâlnesc ori de câte ori simt nevoia. Prezentatoarea a explicat că ea și fiica sa se cunosc suficient de bine încât lipsa unui răspuns imediat la telefon să nu devină un motiv de îngrijorare. În perioadele aglomerate, fiecare își vede de propriile responsabilități, fără ca apropierea dintre ele să aibă de suferit.

„Cred că m-am obișnuit, dar am avut nevoie de o perioadă scurtă să mă obișnuiesc, pentru că legătura dintre noi nu ne-o ia nimeni și petrecem mult timp împreună atunci când suntem liniștite. Vorbim despre lucruri care ne fac plăcere, nu stă nimeni pe capul nostru. Ea este o persoană aplecată spre lucruri care ies din zona senzorialului, și eu la fel. Ne place să vorbim despre lucruri inexplicabile, care se întâmplă fără îndoială. Sunt momente când suntem atât de ocupate încât zicem ‘săru-mâna’ că nu ne batem la cap, pentru că ne cunoaștem bine și ne spunem că ne sunăm imediat ce terminăm. Sunt momente când simțim nevoia să ne vedem, să mâncăm o prăjitură. Nu există scară de la 1 la 10. Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde, o cunosc și știu că mă va suna. Orice părinte, indiferent de sexul copilului, se îngrijorează. Nu poți spune că, dacă ai crescut un copil, nu ești îngrijorat în legătură cu el. Și tatăl de băiat se gândește la copilul lui, și o bunică se gândește la nepotul ei. Oricine se gândește la puiuțul său, să aibă noroc, să fie bine. În gândurile unui părinte, copilul se află constant”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

Teo Trandafir revine la „Follow us!”

Vacanța prezentatoarei se apropie de final. Din 24 august, de la ora 8:00, Teo Trandafir și Ilinca Vandici revin la Kanal D cu un nou sezon al emisiunii „Follow us!”. Cele două vor aborda în continuare subiecte despre stil de viață, sănătate, psihologie, parenting, sport și nutriție, dar și cele mai discutate evenimente din lumea mondenă. În platou vor fi invitați specialiști și persoane publice, iar temele apărute în mediul online vor rămâne o parte importantă a emisiunii.

Teo Trandafir recunoaște că, deși încă se bucură de timpul liber, începe deja să îi fie dor de colegi și de ritmul din redacție.

„Încă este vacanţă, iar gândul că mă voi întoarce în redacţie, alături de colegii mei, şi în faţa telespectatorilor mă umple de bucurie. Mă relaxez, dar destul de repede, în cazul meu, se instalează o nerăbdare… Eu abia aştept să încep activitatea, să mă întâlnesc cu Ilinca şi să tocăm mărunt toate subiectele zilei, alături de invitaţii noştri şi de telespectatori”, a declarat prezentatoarea pentru Click.

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Foto: Instagram

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