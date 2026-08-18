Ce activitate are Elena Gheorghe alături de fiul ei adolescent în vacanța de vară: „I-am promis”

Elena Gheorghe și fiul ei, Nicholas, profită de vacanță pentru a merge împreună la sală.

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  de  ELLE.ro
Elena Gheorghe și familia
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Elena Gheorghe profită de vacanța de vară pentru a petrece mai mult timp alături de copiii săi. Artista și fiul ei adolescent, Nicholas, au descoperit inclusiv o activitate pe care o pot face împreună: antrenamentele la sala de fitness.

Elena Gheorghe, o nouă activitate cu fiul ei

Deși are un program profesional încărcat, cântăreața încearcă să rămână cât mai implicată în viața celor doi copii ai săi. Într-un interviu acordat recent, aceasta a povestit că Nicholas este pasionat de sport și că merge cu plăcere la antrenamente.

„I-am promis lui Nicholas că până în septembrie-octombrie o să fim numai mușchi și fibră. Îi place foarte-foarte mult să meargă la sală și mă bucură enorm asta. Mă bucur mult că petrec timp cu el acum, în vacanță, chiar și când mergem la sală (râde)”, a dezvăluit solista pentru Viva.ro.

Copiii Elenei Gheorghe au moștenit pasiunea pentru muzică

Sportul nu este singurul domeniu care îi apropie. Atât Nicholas, cât și sora sa mai mică, Amelie, sunt interesați de muzică. Fiul artistei studiază canto și pian, iar mama sa consideră că educația muzicală îi poate ajuta pe copii să își dezvolte sensibilitatea și inteligența emoțională.

Chiar dacă îi încurajează, Elena Gheorghe nu intenționează să le impună o anumită carieră. Artista spune că va proceda la fel cum au făcut părinții săi, care i-au oferit libertatea de a-și urma propriile pasiuni.

„Eu îi voi lăsa pe copiii mei să facă ceea ce își doresc ei pentru că și părinții mei mi-au dat voie să mă desfășor, așa că, dacă Ame își va dori să facă muzică, voi fi alături de ea. Și fratele ei, Nico, face canto, face pian, adică la noi muzica e de bază, dar eu cumva i-am îndrumat să facă muzică pentru latura sensibilă, emoțională. Cu siguranță, dacă am face cu toții muzică, indiferent dacă am alege instrumentele sau să cântăm, lumea ar fi un loc mai bun”, a spus Elena Gheorghe.

Cum gestionează artista adolescența fiului său

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, traversează acum o nouă etapă în rolul de părinți. Nicholas a intrat în adolescență, iar curiozitatea sa dă naștere unor conversații tot mai complexe în familie. Cântăreața a recunoscut că nu are întotdeauna răspunsurile pregătite. Atunci când fiul său deschide un subiect pe care nu îl cunoaște suficient de bine, preferă să se documenteze înainte de a-i oferi o explicație.

„Sunt foarte multe subiecte pe care le discutăm. Nu aș fi crezut să mă întrebe atâtea lucruri interesante. Îți spun sincer că sunt subiecte la care nu știu răspunsul. Îi spun: ‘Mami, o să vorbim despre asta mâine’, apoi stau și mă documentez. Pentru că ei, având acces la atâtea informații, cunosc bine cam toate subiectele (râde). Iar noi, părinții, cu siguranță vrem să le spunem copiilor noștri lucruri concrete și adevărate”, a declarat artista pentru Viva.ro.

Elena Gheorghe, surprinsă de soțul ei, cu ocazia aniversării a 41 de ani

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe a dezvăluit pe rețelele sociale ce surpriză i-a pregătit soțul ei, cu ocazia împlinirii a 41 de ani.

„Nu-mi trebuie mult să fiu fericită
Nici prin gând nu-mi trecea ca, după o zi atât de lungă la shooting, urma să trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din ultimul timp.
Credeam că mergem doar noi doi la cină, iar când am ajuns în fața restaurantului… surpriză! Prietenii mei dragi erau acolo, cu zâmbete, îmbrățișari și multă iubire.
Soțul meu a pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte. Uneori, cele mai frumoase surprize sunt cele la care nu te aștepți deloc.
Vă mulțumesc că mi-ați fost alături! Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am lângă mine și pentru iubirea pe care o primesc zi de zi.
Sunt cu adevărat binecuvântată”, a scris artista pe social media.

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Foto: Instagram

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