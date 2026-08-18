Cu ce probleme de sănătate se confrunta actrița Hayden Panettiere înainte de moartea ei neașteptată

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Hayden Panettiere, actrița cunoscută pentru rolurile din Heroes, Nashville și Scream, a murit la vârsta de 36 de ani.

Hayden Panettiere a murit

Vestea conform căreia actrița Hayden Panettiere a murit a fost confirmată de către reprezentantul ei, care a transmis prin intermediul publicației PEOPLE o declarație făcută în numele tatălui ei, Alan Panettiere.

„Cu profundă tristețe împărtășim vestea trecerii tragice în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o – și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane”, a declarat acesta.

Ce probleme de sănătate avea Hayden Panettiere înainte de moartea ei

Cu câteva luni înainte de moartea ei tragică, Hayden Panettiere s-a confruntat cu probleme de sănătate „foarte grave”, transmite o sursă apropiată actriței, citată de publicația Page Six.

„Știu că a suferit la începutul acestui an cu spatele. La un moment dat, i-a fost chiar greu să-și miște picioarele”, a declarat în exclusivitate pentru Page Six hairstylist-ul ei, Erick Orellana.

În luna martie, Hayden Panettiere a fost surprinsă alături de partenerul ei, Brian Hickerson, pe aeroportul LAX, folosind cârje pentru a se deplasa.

O altă sursă a mai spus, tot pentru Page Six, că actrița se lupta și cu alte probleme, pe lângă durerile de spate.

„La începutul acestui an, părea puțin obosită uneori. Dar era o persoană nocturnă și… are multe pe cap”, a spus sursa.

Respectiva sursă a susținut că actrița „suferea uneori de anxietate” și „lua ocazional medicamente pentru asta.”

„Și din când în când asta i-ar putea afecta discursul”, a spus sursa.

Ce au dezvăluit reprezentanții poliției locale despre decesul actriței

Panettiere a murit duminică, 16 august. Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre circumstanțele morții sale, însă reprezentanții poliției locale au făcut unele declarații privind decesul actriței, precizând că „nu există indicii că ar fi fost vorba despre o faptă criminală.”

Autoritățile au confirmat pentru Daily Mail că au răspuns ieri după-amiază unui apel la 911 dat de o „cunoștință” a lui Panettiere, care a descris-o ca fiind „inconștientă.”

Polițiștii și paramedicii s-au deplasat la blocul de apartamente din Greenville, Carolina de Sud, unde au încercat să-i salveze viața lui Panettiere, însă aceasta a fost declarată decedată la fața locului.

Poliția și biroul medicului legist local investighează decesul, însă au declarat că „investigația preliminară nu a indicat existența unor semne care să sugereze o faptă criminală sau circumstanțe suspecte.”

Se spune că vedeta și iubitul ei intermitent, agentul imobiliar Brian Hickerson, au zburat din Los Angeles în Carolina de Sud, statul său natal, cu o zi înainte de moartea ei.

„La 16 august 2026, în jurul orei 13:51, ofițerii Departamentului de Poliție din Greenville, însoțiți de personal EMS, au răspuns unei sesizări privind o femeie inconștientă la Judson Mill Lofts, situat pe 701 Easley Bridge Road.

La sosire, i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă persoana respectivă, identificată ulterior drept Hayden Panettiere, a fost declarată decedată la fața locului.

Cazul este investigat de Departamentul de Poliție din Greenville, în colaborare cu Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville.

Investigația preliminară nu a indicat existența unor semne care să sugereze o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. O cunoștință a doamnei Panettiere a efectuat apelul la 911. În acest moment, nu sunt disponibile pentru a fi făcute publice alte detalii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Greenville.

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Foto: Getty Images

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