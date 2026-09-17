Christina Applegate s-a întors acasă după patru luni de spitalizare. Cum a întâmpinat-o fiica sa

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După o perioadă dificilă în care a fost internată timp de aproape patru luni, Christina Applegate s-a întors acasă, unde fiica sa, Sadie Grace LeNoble, a întâmpinat-o cu un mesaj care reflectă relația apropiată dintre cele două.

Actrița în vârstă de 54 de ani a publicat pe Instagram o imagine cu ghirlanda pregătită de Sadie, în vârstă de 15 ani.

„Ești acasă. O zi fericită, fato”, a fost mesajul pregătit de adolescentă pentru mama sa.

Applegate, care a fost externată la începutul lunii august, a reacționat cu umor la surpriza fiicei sale.

„Voiam să postez asta de ceva timp. Copilul meu este atât de… copilul meu, hahaha”, a scris câștigătoarea unui Glob de Aur pe Instagram.

Christina Applegate o are pe Sadie împreună cu soțul său, muzicianul Martyn LeNoble. Adolescenta și-a însoțit mama la mai multe apariții publice de-a lungul anilor, iar asemănarea dintre cele două a atras în repetate rânduri atenția.

Actrița din „Dead to Me” a fost internată într-un spital din Los Angeles în luna martie. La momentul respectiv, nu era clar dacă internarea avea legătură cu boala autoimună de care suferă.

„Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complicate, despre care a vorbit întotdeauna cu o sinceritate remarcabilă”, a transmis atunci reprezentantul vedetei pentru Page Six.

Christina Applegate a dezvăluit în 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o afecțiune autoimună care afectează creierul și măduva spinării și care poate provoca, printre altele, amorțeală, slăbiciune, dificultăți de mers și tulburări de vedere.

Christina Applegate, primele declarații după internare

La câteva zile după internare, Christina Applegate a oferit primele declarații și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, pentru a-și ține fanii la curent cu starea sa de sănătate.

„Vă mulțumesc pentru valul de dragoste și urările de bine. Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin tot mai puternică și mă simt tot mai bine în fiecare zi. Îmi iau un moment pentru a mă concentra asupra sănătății mele, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus”, a transmis actrița.

Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre boala sa

Într-un interviu acordat revistei People, publicat în luna februarie, actrița cunoscută din „Married… with Children” a dezvăluit că este nevoită să petreacă mult timp la pat din cauza durerilor persistente provocate de scleroza multiplă. Ea a povestit că încearcă în continuare să o ducă pe fiica sa, Sadie, la școală și la activitățile ei, chiar dacă acest lucru presupune un efort considerabil.

„Vreau să o duc; este lucrul meu preferat de făcut. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi două”, a spus actrița. „Îmi spun: ‘Du-o în siguranță acolo și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat.’ Și asta fac.”

Actrița a mărturisit că faptul că petrece atât de mult timp în camera sa a făcut-o să vorbească mai deschis despre propria viață.

„Viața mea nu este aranjată perfect”, a spus ea. „Viețile oamenilor, scuzați expresia, uneori sunt al naibii de grele. Așa că încerc să fiu cât se poate de sinceră și autentică.”

În aceeași perioadă, ea a publicat și un mesaj pe platforma X.

„A fost un drum dificil. Dar, după cum știm cu toții, drumul continuă. Cu excepția cazului în care vreun nemernic îl blochează”, a scris actrița.

Christina Applegate, despre cum gestionează Sadie boala ei

Anul trecut, Christina Applegate a vorbit și despre impactul emoțional pe care lupta ei cu scleroza multiplă l-a avut asupra fiicei sale, Sadie.

„În cazul meu, Sadie mă știa doar ca fiind sănătoasă, atletă, dansatoare, mereu activă. Așa mă știa ea. Și apoi, în 2021, s-a întâmplat asta, iar ea a părut atunci stoică. Dar acum o văd cum se uită la mine când zac în pat și nu mă pot mișca, sau când vreau să merg să-i spun noapte bună, dar nu pot ajunge până la camera ei pentru că picioarele nu mă mai ajută în ziua respectivă. Acum abia dacă reușesc să ajung până la baie… și asta a frânt-o. Era ca și cum ar fi pierdut mama pe care o avea din cauza acestei boli nenorocite”, a spus actrița în cadrul podcastului „MeSsy”.

Christina Applegate a povestit și cum Sadie încearcă să o sprijine atunci când ies împreună:

„Ceea ce e foarte frumos e că, atunci când suntem afară, știe cât de greu îmi este, pentru că am multă anxietate. Mereu mă ține de braț, mă ajută cu bastonul… mereu e lângă mine.”

Totuși, acasă, dinamica se schimbă: „Îmi spune: ‘Poți, te rog, să cobori să-mi faci de mâncare? Ești singura care știe să o facă.’ Iar eu îi răspund: ‘Sadie, nu pot să cobor scările acum’, dar până la urmă o fac, pentru că știu că ea verifică dacă mai sunt capabilă să am grijă de ea.”

Christina Applegate a mai dezvăluit că Sadie i-a spus recent: „Mi-e dor de tine, de cum erai înainte să te îmbolnăvești.” Actrița a recunoscut că aceste cuvinte au fost ca „un cuțit în inimă”, dar și-a exprimat aceeași nostalgie: „Mi-e dor și mie de cine eram. În fiecare zi simt asta ca pe o pierdere.”

Actrița din „Married… with Children” a subliniat că Sadie este motivul pentru care continuă să lupte: „Ea este motivul pentru care mă ridic dimineața din pat. Pentru ea sunt încă aici și încerc să merg mai departe.”

Foto: Getty Images, Instagram

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