J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit după aproape 10 ani de relație

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Miercuri, 16 septembrie, Valentina, în vârstă de 32 de ani, fostă concurentă la Miss Universe, a anunțat că ea și cântărețul columbian J Balvin, în vârstă de 41 de ani, al cărui nume complet este José Álvaro Osorio Balvín, au decis să pună capăt relației după aproape 10 ani împreună.

„După atâția ani și atât de multe momente importante trăite împreună, José și cu mine am decis să mergem pe drumuri separate”, a scris Valentina Ferrer într-un mesaj publicat pe Instagram Story.

J Balvin și Valentina Ferrer s-au cunoscut pentru prima dată în 2017, în timpul filmărilor videoclipului piesei „Sigo Extrañándote”, și au început o relație la scurt timp după aceea. În iunie 2021, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Rio.

„Despărțirea noastră a fost o decizie luată din iubire, respect și din dorința de a face ceea ce este mai bine pentru familia noastră”, a continuat Valentina. „Prioritatea noastră va rămâne să îi fim mereu alături lui Río, cu toată dragostea noastră.”

La finalul mesajului, Valentina Ferrer a cerut publicului să le respecte intimitatea în această perioadă în care ea și J Balvin se adaptează la noua etapă a vieții lor.

„Trecem prin acest proces cu calm și apreciem profund înțelegerea și respectul față de acest moment foarte personal pentru noi”, a scris ea.

Până în prezent, J Balvin nu a făcut nicio declarație publică despre despărțire.

J Balvin și Valentina Ferrer s-au cunoscut în ianuarie 2017, când modelul argentinian a apărut în videoclipul piesei „Sigo Extrañándote”. În clip interpretau, interesant retrospectiv, rolul unui cuplu care avea și un copil.

Valentina Ferrer a povestit ulterior că inițial au fost prieteni, iar relația romantică s-a dezvoltat treptat. O bună perioadă au avut o relație la distanță, din cauza carierelor și călătoriilor lor. În timpul pandemiei, Ferrer a rămas în Columbia alături de J Balvin, iar perioada de izolare a reprezentat practic începutul vieții lor de zi cu zi sub același acoperiș. Într-un interviu acordat ¡HOLA! în 2021, ea spunea că, în cazul lor, conviețuirea din pandemie le consolidase relația.

De altfel, cei doi au fost destul de rezervați în privința vieții personale. Deși erau împreună din 2017, relația a devenit publică abia ulterior, iar ¡HOLA! nota că Valentina a confirmat-o oficial pe Instagram la începutul lui 2019, în perioada Grammy Awards. Cu numai câteva zile înainte de anunțarea despărțirii, Valentina vorbea pentru Gshow despre relația lor. Întrebată care era secretul longevității cuplului, ea spunea că nu există o formulă universală și că fiecare cuplu își dezvoltă propria complicitate și propriul mod de a funcționa. Printre lucrurile importante menționa respectul reciproc, comunicarea și parteneriatul.

În aprilie 2021, cei doi au anunțat că așteaptă primul copil, iar Río s-a născut pe 27 iunie 2021. Este singurul lor copil. Cuplul a ales mult timp să nu îi arate chipul lui Río în mod public. Valentina explica faptul că voia ca băiatul să decidă singur, când va fi suficient de mare, dacă își dorește sau nu expunere publică.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro