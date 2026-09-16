Bob Mackie, designer-ul care le-a îmbrăcat pe Cher, Tina Turner și Diana Ross, a murit la 87 de ani

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Bob Mackie a murit pe 14 septembrie, la Palm Springs, la vârsta de 87 de ani. Cauza morții a fost pneumonia, potrivit reprezentantului său. Anunțul oficial, publicat pe contul designer-ului, amintea că Mackie și-a petrecut viața făcând exact ceea ce își dorise dintotdeauna: modă și costume.

E greu să vorbești despre Bob Mackie fără să începi cu Cher. Cei doi s-au cunoscut când artista avea 19 ani, iar colaborarea lor avea să dureze decenii și să producă unele dintre cele mai cunoscute imagini din cultura pop americană. Rochiile aproape transparente, broderiile cu cristale, penele, paietele și siluetele care expuneau corpul cu o libertate neobișnuită pentru televiziunea anilor ’60 și ’70 au devenit parte din identitatea vizuală a lui Cher. „A fost cu adevărat dragoste la prima vedere”, spunea artista despre întâlnirea lor.

Printre momentele devenite istorie se află ținuta purtată de Cher la Met Gala în anii ’70 și, desigur, apariția de la Oscarurile din 1986: abdomen la vedere, paiete negre și o spectaculoasă coafură cu pene. Era răspunsul artistei după ce Academia nu o nominalizase pentru Mask și unul dintre acele rare cazuri în care o ținută a devenit aproape la fel de cunoscută precum evenimentul la care a fost purtată.

Dar universul Mackie a fost mult mai mare decât Cher. A creat pentru Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Judy Garland, Dolly Parton, Barbara Streisand, Carol Burnett, Elton John, Donna Summer și Bette Midler, iar costumele sale nu erau simple exerciții de glamour. Mackie pornea întotdeauna de la performer: cum se mișcă, cât de mare este scena, ce trebuie să vadă publicul și ce personaj trebuie construit.

Pentru Tina Turner a creat rochii cu franjuri și siluete gândite să amplifice fiecare mișcare pe scenă. Pentru Diana Ross a lucrat, alături de Ray Aghayan, la costumele din Lady Sings the Blues, care le-au adus o nominalizare la Oscar. Iar pentru The Carol Burnett Show, unde a lucrat timp de 11 ani, a desenat mii de costume, inclusiv celebra rochie inspirată de Gone With the Wind, cu o bară de perdea încă atașată de umeri.

Cariera lui Mackie începuse însă din spatele planșetei de desen. În anii ’60 lucra ca sketch artist pentru designer-ul Jean Louis și a realizat schița celebrului costum purtat de Marilyn Monroe când i-a cântat „Happy Birthday” lui John F. Kennedy în 1962. Mai târziu, succesul din televiziune, Las Vegas, cinema și Broadway avea să-i aducă nouă premii Emmy, trei nominalizări la Oscar și un Tony, câștigat pentru costumele din The Cher Show.

Poate și mai interesant este că estetica lui Mackie nu a rămas captivă într-o anumită epocă. În ultimii ani, arhivele sale au revenit constant pe covorul roșu și pe scenă. Zendaya a purtat vintage Bob Mackie la Rock & Roll Hall of Fame în 2024, Miley Cyrus a ales o creație a designer-ului pentru Grammy Awards în același an, iar Sabrina Carpenter și Taylor Swift au readus costumele sale în atenția unei generații care nici măcar nu era născută în perioada de glorie a lui Cher și Tina Turner.

Mackie nu credea în haine făcute să dispară în fundal. Motto-ul său, „dare to be noticed”, spune aproape tot despre estetica lui: dacă urci pe scenă, de ce ai vrea să treci neobservată? În spatele excesului aparent exista însă o construcție extrem de precisă și o înțelegere foarte bună a corpului, a mișcării și, mai ales, a personalității femeii care urma să poarte costumul.

Într-o industrie care schimbă repede definiția bunului-gust, Bob Mackie a rămas fidel unei idei mult mai simple: moda poate fi și spectacol, și umor, și seducție, și pură plăcere vizuală. Iar faptul că hainele sale continuă să fie purtate de unele dintre cele mai urmărite artiste ale momentului spune poate cel mai bine cât de actuală a rămas această idee.

Bob Mackie nu a îmbrăcat doar vedete. A contribuit la imaginile prin care ne amintim de ele.

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Foto: Getty

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