De ce viitorul modei aparține strategiilor de brand

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE
De ce viitorul modei aparține strategiilor de brand

Timp de generații, percepția globală asupra industriei modei a fost definită de o singură figură iconică: designerul vizionar. De la atelierele de haute couture din Parisul secolului XX până la prezentările spectaculoase ale capitalelor moderne ale modei, succesul era măsurat aproape exclusiv prin talent artistic și intuiție estetică. Totuși, pe măsură ce peisajul luxului devine tot mai complex, volatil și orientat spre mediul digital, are loc o schimbare fundamentală în cadrul marilor case de modă.

Astăzi, un design spectaculos nu mai este suficient pentru a garanta supraviețuirea unui brand. Ecosistemul contemporan al modei necesită un alt tip de minte creativă: strategul de brand.

Evoluția ecosistemului modei

Industria modernă a modei funcționează la intersecția dintre cultură, afaceri internaționale și o transformare tehnologică rapidă. În timp ce viziunea creativă a unei colecții rămâne nucleul său emoțional, gestionarea lanțurilor globale de aprovizionare, evoluția comportamentului consumatorilor, comerțul integrat și poziționarea pe piață cer o gândire strategică riguroasă.

Câțiva factori cheie au impulsionat această transformare la nivelul întregii industrii:

  • Piețe saturate și schimbări în comportamentul consumatorilor: În condițiile în care mii de branduri se luptă pentru atenția publicului pe platforme fizice și digitale, povestea, valorile și poziționarea unui brand pe piață sunt la fel de cruciale ca identitatea sa vizuală.
  • Complexitatea managementului în domeniul luxului: Brandurile moderne de lux sunt conglomerate mari și diversificate care gestionează totul, de la concepte imersive de magazine flagship și spații pop-up internaționale, până la cerințe de sustenabilitate și inovație digitală.
  • Creativitatea bazată pe date (Data-Driven Creativity): Deciziile creative nu mai sunt luate într-un vid. Afacerile de succes din modă se bazează pe strategi care pot analiza tendințele pieței, interpreta comportamentul consumatorilor și transpune datele în direcții creative clare și aplicabile.

Fără o arhitectură strategică, chiar și cele mai inovatoare colecții riscă să nu își atingă publicul țintă sau să nu obțină viabilitate financiară.

Ce face un strateg de modă?

Un strateg de modă acționează ca o punte între viziunea artistică pură și executarea comercială. În loc să se concentreze exclusiv pe articole de îmbrăcăminte, strategul concepe sistemul, identitatea și poziționarea care permit unui brand să prospere.

În practică, strategii de modă modelează industria prin:

  1. Decodificarea perspectivelor consumatorilor (Consumer Insights): Analizarea schimbărilor culturale și a așteptărilor consumatorilor pentru a se asigura că comunicarea brandului rămâne relevantă, autentică și atractivă pe piețele internaționale.
  2. Echilibrarea moștenirii cu inovația: Menținerea echilibrului delicat între păstrarea ADN-ului istoric al unui brand de lux și adaptarea la tendințele moderne, cum ar fi storytelling-ul digital și practicile sustenabile.
  3. Coordonarea unei direcții creative cu un scop clar: Asigurarea faptului că fiecare campanie, vizual de magazin, eveniment și colecție se aliază cu o identitate de brand coerentă și un obiectiv strategic clar.

Noua generație de lideri ai industriei

Pe măsură ce cererea de talente strategice depășește rolurile tradiționale de design, educația trebuie să se adapteze pentru a răspunde nevoilor reale din industrie. ELLE Education by Mindway a fost creat tocmai pentru a acoperi această nevoie, oferind programe academice concepute pentru a dezvolta o gândire strategică, analitică și axată pe brand, alături de expertiza creativă.

Prin intermediul programului specializat Master in Fashion Marketing sau al MBA of Luxury Brands, ELLE Education abordează sectorul dintr-o perspectivă de insider:

  • Învățare experiențială și integrare în lumea reală: În loc să se concentreze pe teorie abstractă, studenții interacționează direct cu executivi din industria luxului, studiind cazuri reale și analizând modul în care brandurile globale depășesc provocările pieței.
  • Acces direct la ecosistemul modei: Prin intermediul săptămânilor executive imersive (Executive Weeks) în capitale ale modei precum Madrid, studenții ajung în culisele sediilor de lux, ale evenimentelor internaționale și ale magazinelor de top, observând modul de executare strategică la prima mână.
  • Dezvoltarea unei mentalități duale: Curricula îi pregătește pe studenți să echilibreze sensibilitatea vizuală cu rigoarea analitică, învățându-i nu doar ce arată bine, ci și de ce o decizie strategică funcționează pentru un anumit public și o anumită piață.

Mai multe informații despre programe și procesul de aplicare pot fi găsite pe ELLE Education.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
În conversațiile online, când comunici cu un potențial partener, folosești foarte mult AI? De ce asta poate fi o problemă
Lifestyle
În conversațiile online, când comunici cu un potențial partener, folosești foarte mult AI? De ce asta poate fi o problemă
RADAR 2026: FULL SPECTRUM - instalații internaționale de lumină, laser, AI și artă interactivă, în premieră în România
Lifestyle
RADAR 2026: FULL SPECTRUM - instalații internaționale de lumină, laser, AI și artă interactivă, în premieră în România
10 seriale care au fost anulate înainte ca primul sezon să se încheie
Lifestyle
10 seriale care au fost anulate înainte ca primul sezon să se încheie
Regizorul Gabriel Azorín vine în România pentru trei proiecții ale filmului "Last Night I Conquered the City of Thebes", în cadrul Salon des Refusés
Lifestyle
Regizorul Gabriel Azorín vine în România pentru trei proiecții ale filmului "Last Night I Conquered the City of Thebes", în cadrul Salon des Refusés
Cum e cu adevărat să lucrezi la Fashion Week înainte de absolvire: experiența imersivă ELLE Education
Lifestyle
Cum e cu adevărat să lucrezi la Fashion Week înainte de absolvire: experiența imersivă ELLE Education
10 comedii romantice de urmărit într-o zi de toamnă
Lifestyle
10 comedii romantice de urmărit într-o zi de toamnă
Publicitate
Adela Popescu a revenit în actorie:„Copiii nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult”.Ce decizie a luat Radu Vâlcan
Adela Popescu a revenit în actorie:„Copiii nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult”.Ce decizie a luat Radu Vâlcan
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Activități pe care le consideri regăsire de sine înainte de o relație, dar, de fapt, sunt o fugă de intimitate
Activități pe care le consideri regăsire de sine înainte de o relație, dar, de fapt, sunt o fugă de intimitate
Lifestyle

Regăsirea de sine e sănătoasă, benefică, o călătorie interioară cu multe fațete și nuanțe, dar și o scuză împachetată elegant.

+ Mai multe
Costuri și beneficii când te folosești de expunerea în social media pentru a-l atrage pe bărbatul pe care îl placi
Costuri și beneficii când te folosești de expunerea în social media pentru a-l atrage pe bărbatul pe care îl placi
Lifestyle

Social media aparent a creat o formă nouă de apropiere, dar ea întreține tipare vechi, care puțin probabil să aducă relația pe care ți-o dorești.

+ Mai multe
Top 10 miniserii cu povești memorabile, pe care nu ar trebui să le ratezi
Top 10 miniserii cu povești memorabile, pe care nu ar trebui să le ratezi
Lifestyle

Iată câteva miniserii despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii ani și pe care merită să le urmărești.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC