Costuri și beneficii când te folosești de expunerea în social media pentru a-l atrage pe bărbatul pe care îl placi

Social media aparent a creat o formă nouă de apropiere, dar ea întreține tipare vechi, care puțin probabil să aducă relația pe care ți-o dorești.

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  de  Cristescu Catalina
Costuri și beneficii când te folosești de expunerea în social media pentru a-l atrage pe bărbatul pe care îl placi

Îți place un bărbat și, în loc să-i spui direct că te interesează, începi să fii ceva mai prezentă în social media. Postezi o fotografie în care știi că arăți foarte bine, distribui o melodie al cărei mesaj poate fi interpretat în mai multe feluri, pui un story dintr-un loc despre care știi că i-ar atrage atenția. El poate vedea, reacționa, poate chiar să-ți scrie. Cu social media nu trebuie neapărat să faci primul pas în mod explicit. Poți transmite semnale, poți crea contexte și poți lăsa loc pentru ca celălalt să interpreteze ceea ce vede. Și, până la un punct, nu este nimic greșit în asta. Problema apare atunci când expunerea online nu mai este o formă firească de exprimare, ci devine principala ta strategie de a obține atenția unui anumit bărbat.

Sigur, pentru o persoană mai rezervată, cu teamă de respingere, poate fi confortabil. Postezi, observi dacă bărbatul respectiv reacționează, ai impresia că poți evalua situația înainte să faci un pas mai clar. Oamenii sunt atrași în mod firesc de ceea ce este plăcut, interesant și accesibil vizual. O fotografie care te reprezintă, o activitate care îți face plăcere sau o apariție care îți pune în valoare personalitatea îi pot oferi unui bărbat ocazia să te observe într-un context în care, altfel, poate nu ar fi avut suficient acces la tine. Dar există o diferență importantă între a-i oferi ocazia să te observe și a construi permanent conținut pentru ca el să te observe.

Falsele sau confuzele informații

Înainte să postezi, începi să te întrebi dacă îi va plăcea. Alegi fotografia în funcție de ceea ce crezi că îl atrage. Te gândești dacă ar trebui să pari mai disponibilă sau, dimpotrivă, mai greu de cucerit. Alegi momentul postării. Verifici cine a văzut story-ul. Iar după ce postezi, începe adevărata așteptare. A văzut? A dat like? De ce nu a reacționat? A văzut și nu a spus nimic? A postat și el ceva imediat după? Din acel moment, social media devine un barometru al interesului lui. Iar problema este că acest barometru e imprecis. Faptul că un bărbat ți-a văzut fotografia nu înseamnă că este atras de tine. Faptul că a dat like nu înseamnă că își dorește o relație. Iar faptul că nu a reacționat nu demonstrează că nu este interesat.

Un joc de semnale

Am pus story-ul ca să vadă că mă distrez. Nu îi mai dau like, să nu fiu prea disponibilă. Oare dacă postez cu un alt bărbat devine gelos? Să nu îi răspund imediat. Să pun fotografia asta sau cealaltă? Un joc strategic obositor, cu multă ruminație, în care fiecare gest trebuie să producă o anumită reacție. Problema nu este că strategia nu poate funcționa, ea uneori chiar poate produce atenție. Problema este ce fel de dinamică creează! Dacă apropierea începe prin manipularea curiozității, geloziei sau nesiguranței celuilalt, este posibil să obții atenție fără să obții neapărat disponibilitate emoțională. Un bărbat poate deveni curios pentru că te vede cu altcineva. Dar curiozitatea nu este același lucru cu interesul relațional.

Un prim pas către tine cea autentică

Dacă postezi despre lucrurile care chiar îți plac, despre locurile în care mergi, despre preocupările tale, despre umorul tău sau despre felul în care vezi lumea, îi oferi unui bărbat posibilitatea de a descoperi ceva mai mult decât o fotografie atractivă. Și aceasta este partea valoroasă. Atracția sănătoasă nu se construiește doar pe imagine, ci și pe compatibilitate. Dacă el este atras de tine pentru ceea ce ești tu, nu doar pentru felul în care arăți într-o fotografie atent aleasă, există o bază mult mai bună pentru o eventuală apropiere.

Un plus de feminitate

Postezi o fotografie în care te consideri frumoasă și observi reacții pozitive, așa că te simți mai atractivă, mai sigură pe tine și mai dispusă să interacționezi. Iar această încredere poate fi benefică. Doar că este important să nu ajungi să delegi în exterior rolul de a confirma această valoare. Mă simt frumoasă pentru că mă plac eu este foarte diferit de mă simt frumoasă dacă el reacționează. Adică social media ca spațiu de exprimare versus instrument prin care îți reglezi stima de sine.

Relația fantasmată

Social media te face foarte ușor să crezi că între tine și altcineva există o formă de apropiere chiar și atunci când, în realitate, interacțiunea este minimă. Îi vezi postările, el le vede pe ale tale. Observi ce melodii distribuie, extragi concluzii din textul melodiei. Îți construiești scenarii pornind de la un like sau de la o vizualizare. Și, treptat, poți ajunge să investești emoțional într-o relație care nu există în realitate. Acesta este unul dintre cele mai mari riscuri ale flirtului în social media, să ai sentimentul apropierii înainte ca apropierea să existe.

Îmi place cum mă comport…

… pentru a-i obține atenția? O întrebare care te poate ancora în realitate. Dacă pentru a-l ține interesat trebuie să calculezi fiecare fotografie, fiecare story, fiecare răspuns și fiecare absență, prețul este deja prea mare. Social media poate crea curiozitate, facilita apropierea, dar nu trebuie să devină locul în care încerci să construiești singură o relație cu cineva care nu a făcut niciun pas către tine. Scopul nu este doar să-l faci să te observe, ci să vezi dacă, după ce te observă, alege și el să se apropie.

Când funcționează?

Probabil atunci când nu încerci să faci prea mult. Postează ceea ce ai posta și dacă acel bărbat nu ar exista. Lasă-l să vadă cine ești, arată-ți viața, nu construi o versiune a ei special pentru a-i provoca o reacție celui pe care îl placi. Dacă există interes reciproc, social media poate deveni o punte către o interacțiune reală. Un mesaj duce la o conversație, o conversație la o întâlnire. Iar întâlnirea este cea care îți poate spune dacă există cu adevărat chimie, compatibilitate și disponibilitate. La un moment dat, online-ul chiar trebuie să facă loc realității.

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Foto: PR

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