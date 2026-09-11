Filme și seriale de neratat în luna septembrie 2026 pe SkyShowtime

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Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna septembrie 2026.

Istoria sunetului

Lionel este un tânăr cântăreț talentat din zona rurală a statului Kentucky, crescut cu melodiile pe care tatăl său le cânta pe veranda casei. După ce obține o bursă la Conservatorul de Muzică din Boston, Lionel se împrietenește cu colegul său David, uniți de pasiunea pentru baladele folk. Cei doi își petrec iarna străbătând pădurile și insulele din Maine pentru a înregistra cântecele localnicilor. Muzica pe care reușesc să o salveze de la uitare îi va modela destinul lui Lionel în moduri pe care va ajunge să le înțeleagă abia după o viață întreagă. Descoperă 10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni .

Disponibil din 1 septembrie

The Moment

O vedetă pop aflată în plină ascensiune încearcă să facă față provocărilor aduse de celebritate și presiunii industriei muzicale, în timp ce se pregătește pentru primul său turneu. În rolul principal: Charli XCX.

Disponibil din 11 septembrie

EPiC: Elvis Presley în concert

Din imaginația inconfundabilă a lui Baz Luhrmann, regizorul filmului Elvis, nominalizat la Oscar, vine o experiență cinematografică de excepție. Cu imagini nemaivăzute până acum din spectacolele legendare susținute de Elvis în Las Vegas, în anii ’70, filmul îl aduce în prim-plan pe incontestabilul Rege al Rock ‘n’ Roll-ului, în toată strălucirea sa.

Disponibil din 15 septembrie

Scream 7

Ghostface revine cu sete de răzbunare – iar de data aceasta este ceva personal. Sidney Prescott (Neve Campbell) și-a construit o viață nouă alături de familie, într-un orășel liniștit, însă cel mai mare coșmar al ei devine realitate atunci când fiica ei (Isabel May) devine următoarea țintă a ucigașului.

Descoperă și 10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic.

Disponibil din 25 septembrie

M.I.A. – Sezonul 1

Pentru Etta Tiger Jonze, traficul de droguri este o afacere de familie. Însă, atunci când afacerea familiei este amenințată, Etta este aruncată într-o lume pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată. Forțată să își folosească istețimea pentru a supraviețui, aceasta își croiește drum prin periculoasa lume interlopă din Miami.

Primele trei episoade sunt disponibile din 3 septembrie, iar restul apar săptămânal.

Aces: The ATP No. 1 Club – Sezonul 1

Un documentar-eveniment în patru părți care urmărește parcursul celor 29 de sportivi care au ajuns în vârful tenisului mondial. Spre deosebire de orice alt sport, în tenis nu există limită de timp, coechipieri sau vreo cale de scăpare. Ești doar tu, adversarul tău și presiunea fiecărui punct. A ajunge numărul 1 mondial înseamnă să depășești nu doar un circuit internațional, desfășurat pe parcursul a 11 luni, ci și presiunea psihologică constantă a fiecărui meci. Doar 29 de sportivi din istoria tenisului au reușit această performanță. De la legende precum Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, Borg, McEnroe și Connors, până la starurile în ascensiune de astăzi, Alcaraz și Sinner, Aces: The ATP No. 1 Club dezvăluie ce presupune cu adevărat să te ridici deasupra celorlalți. Prin acces exclusiv, imagini de arhivă spectaculoase și mărturii autentice ale celor care au ocupat primul loc în clasamentul mondial, documentarul surprinde talentul extraordinar, provocările și prețul uriaș pentru a deveni – și a rămâne – cel mai bun din lume. Pentru că, în tenis, nu ai unde să te ascunzi. Doar cei mai puternici rezistă.

Toate episoadele sunt disponibile din 6 septembrie.

SkyShowtime Original Legături mortale – Sezonul 2

O continuare a producției îndrăgite Legături mortale, serialul reia povestea tinerei antropoloage Anka Serafin (Maria Dębska) și a jurnalistului Bastian Strzygoń (Maciej Musiał). Atunci când un student la arhitectură este ucis cu brutalitate în Silezia, modul de operare al criminalului seamănă tulburător cu cel al lui Norman Pionek, temutul criminal în serie cunoscut drept „Vampirul din Szombierki”, care își ispășește în prezent pedeapsa cu închisoarea. Deși toate indiciile duc către un criminal care îi copiază metodele, fiecare nouă pistă adâncește și mai mult misterul, iar poliția pare tot mai departe de aflarea adevărului.

Primele două episoade sunt disponibile din 10 septembrie, iar restul apar săptămânal.

MobLand (Imperiul Mafiei) – Sezonul 2

Pregătiți-vă pentru un nou război fără reguli: familia Harrigan revine. Sezonul al doilea, format din zece episoade, îi va arăta pe membrii familiei Harrigan luptând să păstreze aparența unui front unit, în timp ce rivali tot mai puternici amenință imperiul lor infracțional deja fragil – iar Harry Da Souza, descurcărețul și redutabilul lor om de încredere, va trebui să gestioneze cu mare atenție conflictele tot mai intense din interiorul familiei. Pe măsură ce violența se răspândește în fiecare aspect al vieții lor, loialitățile se destramă, siguranța se dovedește a fi doar temporară, iar lupta pentru putere se poartă fără urmă de milă.

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 21 septembrie, iar restul apar săptămânal.

De asemenea, disponibil: MobLand (Imperiul Mafiei) Sezonul 1

Possession – Sezonul 1

Gugu Mbatha-Raw o interpretează pe Claudia, o tânără avocată ambițioasă, provenită dintr-o familie multietnică, care ajunge în Jamaica pentru a contesta o cerere de revendicare a unei moșteniri, depusă de localnicul Cudjoe East împotriva bogatului aristocrat Oliver Connaught. Însă, misiunea ei ia o turnură neașteptată când descoperă că proprietatea aflată în centrul disputei este Hope Hill, fosta plantație jamaicană a familiei Connaught – aceeași casă misterioasă care îi bântuie coșmarurile. Pe măsură ce Claudia și Oliver încearcă să afle adevărul, descoperă o legătură tulburătoare între atrocitățile trecutului și nedreptățile prezentului.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 25 septembrie.

Continuări seriale în septembrie

The Undeclared War

Sezonul: 2

Episoade noi: în fiecare joi

Finalul sezonului: 3 septembrie

Distribuție: Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings și Ed Stoppard

Lioness

Sezonul: 3

Episoade noi: în fiecare luni

Finalul sezonului: 21 septembrie

Distribuție: Zoe Saldaña, Nicole Kidman și Michael Kelly

Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Noi lumi stranii)

Sezonul: 4

Episoade noi: în fiecare vineri

Finalul sezonului: 25 septembrie

Distribuție: Anson Mount, Rebecca Romijn și Ethan Peck

Foto: PR

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