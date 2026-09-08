Producții Netflix care au fost modificate după lansare din cauza controverselor majore

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Există zeci de emisiuni și filme care au apărut pe Netflix, doar pentru a fi anulate sau cenzurate ca răspuns la plângerile celor care le-au vizionat, dar din fericire pentru companie, doar câteva dintre ele au fost producții originale. Unele, cum ar fi seria de succes „Squid Game” sau filmul original „Bird Box”, au fost modificate în moduri pe care poate nu le-ai fi observat niciodată.

Altele, cum ar fi un întreg episod din „Patriot Act cu Hasan Minhaj”, au fost eliminate complet – dar, în orice caz, concluzia este că Netflix a fost de acord să-și schimbe conținutul chiar și după ce a fost deja lansat. Iată opt cazuri, momente în care presiunea telespectatorilor, a grupurilor sociale și chiar a țărilor întregi au forțat Netflix să își editeze conținutul original după ce acesta a fost lansat.

„Bird Box” a arătat imagini cu un accident real

În 2018, Netflix a lansat prima variantă a filmului de groază original „Bird Box”, care s-a bucurat aproape instantaneu de popularitate. În prima sa lună pe platformă, pelicula strânsese deja aproximativ 80 de milioane de vizualizări, o mare parte din această popularitate datorându-se plasării acțiunii într-un decor la modă, post-apocaliptic. La fel ca multe alte pelicule de acest gen, începutul acțiunii din „Bird a fost dedicat prezentării evenimentului său apocaliptic printr-un montaj de știri și materiale. Și, deși secvența este un clișeu cinematografic, de fapt se comite un alt păcat, mult mai flagrant. Printre filmările momentelor dramatice s-a aflat și un clip ce a prezentat din dezastrul feroviar real din Lac-Mégantic, unul dintre cele mai mortale accidente feroviare din istoria Canadei.

Scenele, care pot fi încă urmărite pe internet, nu au fost lungi – aproximativ o jumătate de minut – dar au lăsat totuși o senzație amară asupra multor spectatori, în special canadienilor, care erau mai familiarizați cu dezastrul. Deraierea propriu-zisă, care a avut loc în Quebec în 2013, a făcut 47 de victime și a cauzat o cantitate excepțională de daune materiale – incendiul și masele de oameni care alergau departe de dezastru au fost folosite ca imagini reprezentative pentru apocalipsă. Înrăutățind lucrurile, Netflix a refuzat inițial să elimine clipul, cedând doar la revolta publicului și la aproximativ patru luni după lansarea inițială a „Bird Box”.

„Stranger Things” a creat controverse din cauza prezentării constante a fumatului

De-a lungul anilor, Netflix s-a confruntat cu numeroase valuri de critici ce au susținut că programele sale originale conțin un număr excesiv de imagini cu persoane care fumează. Cu toate acestea, abia după un studiu amplu din 2019 realizat de Truth Initiative, a asociație împotriva fumatului, Netflix a reacționat în cele din urmă și nu este surprinzător că a făcut-o – studiul a descoperit că producțiile Netflix conțin cele mai multe scene cu fumători decât orice alte producții difuzate de un servciu de streaming sau canal tv.

Studiul a constatat nu numai că peliculele originale Netflix au prezentat un surplus de scene de fumat, dar au făcut până acum mult mai mult decât serialele produse de alte companii și se pare că au făcut acest lucru din ce în ce mai mult în fiecare sezon. Seriale explicit pentru adulți precum „House of Cards” și „Orange is the New Black” au fost cele mai controversate din acest punct de vedere, dar, în mod surprinzător, „Stranger Things” a fost cel mai rău dintre toate, fiecare episod arătând cel puțin un personaj fumând. Această ultimă informație a fost decisivă deoarece serialul a fost (și încă este) evaluat TV-14 și extrem de popular, dându-i în teorie mai multă putere de a influența copiii decât orice alt serial prezent în acest studiu. Ca răspuns la criticile tot mai mari, Netflix a promis că va elimina toate reprezentările țigărilor și ale țigărilor electronice din toate serialele viitoare evaluate TV-14 sau mai puțin, precum și din toate filmele cu PG-13 sau mai puțin.

Serialul „13 Reasons Why” a fost reeditat de mai multe ori

Faptul că serialul original Netflix „13 Reasons Why” a fost reeditat de mai multe ori pentru modul în care a descris sinuciderea este fie total uluitor, fie complet previzibil, în funcție de interpretarea celui care l-a vizionat – acțiunea din serial fiind, la urma urmei, în întregime concentrată în jurul sinuciderii unuia dintre personaje. Premisa serialului este că eleva de liceu Hannah Baker se sinucide și lasă în urmă informații prin care explică prietenului ei, Clay Jensen, care sunt evenimentele care au dus la acest act. Cu alte cuvinte, povestea există și este în întregime centrată în jurul acțiunii pe care Netflix a editat-o în cele din urmă, deși având în vedere natura extrem de sensibilă a subiectului, este o schimbare lesne de înțeles.

După valul inițial de critici, Netflix a răspuns cu propriul val de editări. În primul rând, a adăugat avertismente la trei dintre episoadele mai controversate, urmate de un avertisment înainte de primul episod și un videoclip de avertizare înainte de premiera sezonului 2. În cele din urmă, a cedat controversei copleșitoare la aproximativ doi ani după lansarea inițială a serialulu „13 Reasons Why” și a eliminat scena care descrie concret actul de autovătămare. Chiar și cu avertismentele adăugate și cu cea mai grafică scenă eliminată, „13 Reasons Why” nu a putut scăpa de controverse.

„Squid Game” a prezentat un număr real de telefon

Serialul original Netflix „Squid Game” a dominat lunile de sfârșit ale anului 2021 și începutul lui 2022. Deși termenul „smash-hit” este folosit mult, există puține seriale care l-au obținut pe merit, iar din această categorie face parte „Squid Game”, unul dintre cele mai vizionat seriale din istoria Netflix. A fost lansat cu aprecieri pe plan mondial, a câștigat o serie de nominalizări la premii majore și este deja reînnoit pentru sezonul 2, programat să apară în 2024, ceea ce va crește și mai mult impactul său cultural deja masiv. Cu tot succesul, s-ar putea să fii surprinsă să auzi că Netflix a fost nevoit să reediteze scenele „Squid Game”, și totuși a făcut-o – chiar în timpul difuzării de platforma de streaming.

În serial, potențialii concurenți ai jocurilor primesc un card cu un număr de telefon la care să sune dacă se decid să participe. Din nefericire pentru un cetățean coreean extrem de ghinionist, numărul era și real și era al lui. În acest caz, popularitatea „Squid Games” a avut un efect neplăcut, proprietarul numărului fiind asaltat de apeluri – aparent până la 4.000 pe zi – la fel ca și alte persoane cu numere similare cu acela. Ca răspuns, Netflix a revenit și a editat numărul din episoadele sale și chiar și trailer-ul serialului.

Hărțile problematice din „The Devil Next Door”

Dacă nu ați văzut „The Devil Next Door”, este de înțeles, dar regretabil. Documentarul original Netflix se concentrează în jurul lui John Demjanjuk, un bărbat acuzat că este celebrul nazist „Ivan cel Groaznic”, un gardian deosebit de violent al lagărului de exterminare Treblinka în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Este un caz cu adevărat fascinant, care nu are un răspuns simplu – John Demjanjuk a murit înainte ca vinovăția sau inocența sa să poată fi pe deplin determinată (cel puțin, conform legislației germane). Mulți fani și critici au considerat faptele cazului intrigante, dar partea fictivă a documentarului a forțat Netflix să-l reediteze.

Pentru a ilustra evenimentele din cel de-al Doilea Război Mondial, „The Devil Next Door” prezintă hărți ale locațiilor lagărelor de exterminare, dar producătorii au utilizat hărțile incorect – potrivit prim-ministrului polonez Mateusz Morawiecki – lucru destul de periculos. Hărțile au folosit în mod greșit granițele europene moderne în loc de granițele din perioada celui de-al doilea război mondial, plasând astfel incorect taberele în Polonia. În cuvintele lui Morawiecki, greșelile sunt „nu numai incorecte, dar [înșală] telespectatorii făcându-i să creadă că Polonia a fost responsabilă pentru înființarea și menținerea acestor lagăre și pentru comiterea crimelor din acestea” (declarație dată pentru The Guardian). Drept urmare, Netflix a editat scenele care prezintă hărți pentru a include text care indică și corectează granițele greșite.

Controversa legată de producția „Cuties”

În cazul în care ați ratat-o, drama Netflix din 2020 „Cuties” a fost lansată cu un val de controverse. De asemenea, a provocat reacții înainte de lansare și generează noi controverse până în prezent. Nu este surprinzător pentru nimeni care a auzit de „Cuties” că această controversă a forțat Netflix să schimbe câteva lucruri. Ceea ce este surprinzător, totuși, este cât de puține lucruri s-au schimbat: doar câteva imagini promoționale create pentru a susține interesul pentru film înainte de lansarea sa pe plan mondial.

Când „Cuties” a fost lansat pentru prima dată în Franța și când a fost proiectat la Festivalul de Film Sundance, nu a stârnit nicio controversă. De îndată ce Netflix a început să-l promoveze pentru o lansare globală, totuși, o multitudine de oameni și asociații din America, și nu numai, au început să protesteze împotriva viitorului film. Primele plângeri au pornit de la afișul promoțional inițial, care prezenta vedetele, toate minore, îmbrăcate în haine sumare și asumând ipostaze presupuse provocatoare. Netflix s-a grăbit să îndepărteze și să înlocuiască posterul, dar a rămas ferm în apărarea filmului în sine, chiar și până astăzi.

Hasan Minhaj a insultat o țară întreagă

Cu atât de multe spectacole de comedie care parodiază știrile din lumea întreagă, este cu adevărat șocant că mai multe dintre ele nu au enervat alte țări, lucru care să ducă la anularea acestor emisiuni. Din păcate pentru comediantul Hasan Minhaj (cunoscut pentru apariția în „The Daily Show”), el este unul dintre puținii care a pierdut vreodată un episod din cauza cenzurii. Este vorba despre episodul „Arabia Saudită” din serialul său original Netflix „Patriot Act with Hasan Minhaj”, care a reușit să enerveze la maxim guvernul saudit, forțând Netflix să renunțe la episod.

În episodul, care este încă disponibil pe pagina YouTube a Netflix, Minhaj critică guvernul saudit și familia regală, în special pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman, pentru rolul lor în uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018 (așa cum a concluzionat o investigație a CIA). În urma unei plângeri care a venit direct de la guvernul saudit, Netflix a retras apoi episodul de pe platforma din Arabia Saudită. La rândul lor, cei de la Netflix au apărat dreptul lui Minhaj la libertatea de exprimare într-o declarație, spunând: „Susținem cu tărie libertatea artistică și am eliminat acest episod numai în Arabia Saudită după ce am primit o cerere legală validă – și pentru a ne conforma legislației locale”.

Show-ul lui Chris Rock și declarațiile despre Will Smith

A fost palma care a avut ecou în întreaga lume! Când Will Smith a luat cu asalt scena și l-a pălmuit pe Chris Rock la Premiile Academiei din 2022, lumea nu s-a putut opri să vorbească despre asta. Incidentul a dominat rețelele de socializare, inspirând nenumărate articole de opinie și chiar mai multe meme-uri. În lunile următoare, Rock a păstrat în mare parte tăcerea în legătură cu controversa, menționând-o doar rar și rezervat, până la programul său original Netflix, „Chris Rock: Selective Outrage”. Apoi, când în cele din urmă și-a dezvăluit fiecare gând în transmisiunea globală live a show-ului (o premieră pentru platformă), o problemă rară a forțat Netflix să editeze emisiunea pentru toate difuzările ulterioare.

Gafa lui Rock a fost una minoră. El s-a referit din greșeală la filmul lui Smith din 2015 „Concussion” cu numele „Emancipation”, dar mai târziu și-a recunoscut greșeala și a corectat-o. Chiar și așa, Netflix a decis să scoată greșeala din program și să editeze gluma din jurul noii versiuni. Urmărind acum show-ul, este posibil să observați o mică declinare a răspunderii în centrul comenzilor de redare, care scrie „transmis live și editat”, deși, după cum știm, nu este singurul program original Netflix care a fost editat după lansare.

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Foto: PR

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