Filme adaptate după cărți celebre, care au creat discuții aprinse și au stârnit controverse

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Filmele adaptate după cărți faimoase nu pot fi mereu pe placul tuturor, așa că este de așteptat să apară și păreri împărțite între critici și public. Peliculele de mai jos sunt câteva dintre cele care au creat astfel de discuții:

1. The Ultimate Gift

Această dramă se bazează pe romanul lui Jim Stovall și surprinde ceea ce se întâmplă după ce un milionar decedat îi lasă nepotului său mai multe sarcini de dus până la capăt, astfel încât la sfârșit să primească un cadou neașteptat, fără să știe despre ce anume este vorba. Criticii au fost de părere că povestea este exagerată, în timp ce publicul a rămas surprins de cât de emoționantă este.

2. The Phantom of the Opera

Emmy Rossum și Gerard Butler au jucat rolurile principale în filmul The Phantom of the Opera bazat pe romanul Le Fantôme de l’Opéra scris de Gaston Leroux. Un geniu muzical desfigurat, care se ascunde sub o clădire a Operei din Paris, se îndrăgostește de o tânără soprană. Publicul a aplaudat prestația pe care a avut-o Gerard Butler, dar criticii au considerat pelicula un eșec.

3. The War with Grandpa

Robert Kimmel Smith a scris romanul The War with Grandpa. În 2020, a apărut adaptarea cinematografică, cu Robert De Niro în rol principal. Tânărul Peter îi face bunicului său mai multe farse cu ajutorul prietenilor lui. Dar, bunicul lui Peter nu renunță și intră și el în acest joc. Criticii au fost deranjați de felul în care a fost portretizat personajul jucat de Robert De Niro, care e fără umor, deși se presupune că este o comedie.

4. The Power of One

John G. Avildsen a regizat filmul The Power of One bazat pe cartea lui Bryce Courtenay. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un băiat englez trăiește în Africa și apelează la Geel Piet, care îl învață tainele boxului. Pelicula a fost lăudată, în principal, pentru felul în care actorii și-au interpretat rolurile.

5. After Ever Happy

În a patra parte din franciza After, Tessa și Hardin află chestiuni șocante despre familiile lor, prin intermediul cărora realizează faptul că nu sunt atât de diferiți precum credeau. Acum, relația lor este pusă în fața unor alte provocări. Pelicula a cucerit datorită chimiei dintre actorii principali și a tuturor obstacolelor prin care a trecut povestea lor. Pe de altă parte, criticii nu au fost impresionatți de film.

6. The Storied Life of A.J. Fikry

În acest film, bazat pe romanul scris de Gabrielle Zevin, A.J. Fikry întâmpină mai multe momente extrem de dificile. Soția lui a murit, librăria lui trece prin dificultăți financiare, iar ediția sa rară de poezii a fost furată. Însă, apariția unui pachet misterios îi dă ocazia de a-și evalua viața dintr-o altă perspectivă. Deși publicul a apreciat felul în care joacă actorii, criticii au considerat că filmul urmărește o acțiune previzivibilă.

7. The Song of Names

François Girard a regizat The Song of Names, un film care are la bază cartea scrisă de Norman Lebrecht. Pelicula îl surprinde pe un englez care face o călătorie prin Europa pentru a-și găsi, după mai mulți ani, un prieten foarte bun din copilărie, pe care îl considera drept fratele lui, care a dispărut înainte de primul său concert. Criticii au susținut că pelicula nu reușește să transmită aceeași emoție ca în carte.

8. Redeeming Love

Francine Rivers a scris romanul Redeeming Love, pe care e bazat filmul din 2022 cu același nume. Abigail Cowen e o fată care a trecut în copilărie printr-o situație dramatică, care a schimbat-o și a determinat-o să experimenteze o mulțime de emoții negative. Când îl cunoaște pe Michael Hosea, vede cum viața ei se poate schimba prin prisma iubirii. Pelicula a fost apreciată pentru chimia dintre protagoniști, dar a fost criticată pentru că perpetuază sexismul.

9. After We Collided

After We Collided este al doilea film din seria After și e bazat pe romanul omonim scris de Anna Todd. Pelicula aduce noi întâmplări neașteptate care schimbă dinamica dintre Tessa și Hardin, după ce au decis să pună punct relației lor. Povestea lor e cu atât mai interesantă cu cât încă mai au sentimente unul pentru celălalt. Această comedie romantică a primit critici din cauza poveștii lipsite de esență și a prezenței a mai multor clișee. Însă, publicul care e în căutare de romantism și dramatism a apreciat filmul.

10. Where the Crawdads Sing

Actrița Daisy Edgar-Jones, cunoscută pentru serialul Normal People, joacă rolul principal în filmul Where the Crawdads Sing, care are la bază romanul scris de Delia Owens. Ea o interpretează pe Kya, o fată abandonată de părinții ei și de frații ei mai mari la începutul anilor 1950, care învață să supraviețuiască singură într-o mlaștină din Carolina de Nord. Kya devine principala suspectă într-un caz de crimă după ce un tânăr, pe nume Chase, cu care a avut o relație, este găsit mort. Filmul a fost plăcut de public, dar critici au avut câteva comentarii de spus referitoare la faptul că nu surprinde toate temele descrise în carte.

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Foto: PR

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