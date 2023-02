10 seriale de succes anulate de Netflix, spre dezamăgirea fanilor

Co-fondatorul Netflix a văzut încă de la început că streamingul este viitorul industriei, iar timpul i-a dat dreptate. Inițial, Netflix a acționat ca un „depozit” pentru emisiuni și filme ale altor studiouri, devenind astfel unul dintre cei mai de succes jucători de la Hollywood. Următorul pas pentru Neftlix a fost să-și lanseze propriile producții, însă unele s-au lovit de probleme financiare sau lipsă de audiență, motiv pentru care seriale celebre au fost anulate.

Warrior Nun

Când lumea s-a confruntat cu autoizolarea în anul 2020, fanii au apelat la Netflix pentru a trece peste această încercare. Platforma a renunțat la unele dintre cele mai importante emisiuni ale anului, inclusiv Warrior Nun. Drama a avut-o ca protagonistă pe actrița portugheză Alba Baptista în rolul unei tinere adulte care se trezește din morți într-o morgă și descoperă că este acum membră a unui ordin străvechi care vânează demoni și menține un echilibru între rai și iad. Primul sezon a fost un succes răsunător, iar The Guardian a prezis chiar că Warrior Nun ar putea fi următorul Stranger Things.

Comparația a fost justificată: a avut un număr considerabil de telespectatori și o bază de fani tineri care încă mai aduc aminte de serial în mediul online până în ziua de azi. Răspunsul pozitiv a determinat Netflix să dezvolte un al doilea sezon, care a fost primit și mai favorabil, dar serialul a fost apoi anulat brusc.

Glow

Netflix anulează ocazional emisiuni din motive care nu au nimic de-a face cu finanțele. De exemplu, Glow a fost foarte apreciat de fani și de Netflix și a rulat timp de trei sezoane, cu un al patrulea și ultimul sezon deja garantat. Acțiunea este plasată în Los Angeles-ul anilor 1980 și urmărește o actriță în declin, care își orientează cariera spre wrestlingul profesionist, unde își găsește comunitatea și împlinirea. Netflix a confirmat că ultimul sezon a fost anulat, deoarece încă își dădeau seama cum să dezvolte seriale în noul mediu în care se aflau toți, fiind în pandemie.

Insatiable

În timp ce HBO se concentrează exclusiv pe emisiuni TV de prestigiu și acordă prioritate calității în detrimentul cantității, Netflix acordă prioritate diversității și amplorii. În acest sens, au creat Insatiable, o comedie de liceu de joasă speță despre o fată supraponderală care este frecvent hărțuită și a cărei viață se schimbă atunci când urmează o dietă lichidă mitică. Ea este acum atractivă, iar dinamica puterii s-a schimbat. Totuși, serialul a primit critici dure. În ciuda acestor comentarii aproape universale din partea criticilor, serialul a primit totuși un al doilea sezon, iar unii telespectatori au continuat să se bucure de el, cu toate neajunsurile. Cu toate acestea, serialul a fost anulat înainte de un al treilea sezon.

On The Verge

Julie Delpy și comediile romantice pentru adulți sunt sinonime, în mare parte datorită rolului ei din The Before Trilogy. Când a fost anunțată drama On the Verge a lui Julie Delpy, despre un grup de prieteni din L.A., în vârstă de 40 de ani, care se confruntă cu schimbarea vremurilor și cu îmbătrânirea, fanii s-au bucurat foarte mult. Scenariul lui Delpy a fost cel mai bun, surprinzând modul natural în care oamenii vorbesc în viața reală, până la punctul în care actorii parcă ar fi improvizat. Serialul nu a fost lăudat în mod universal de critici, dar a atins o coardă sensibilă în portretizarea femeilor care se apropie de vârsta mijlocie și chiar și cei mai duri critici au recunoscut acest lucru. Din păcate pentru fani, Netflix nu a continuat filmările, în ciuda dezamăgirii acestora.

Inside Job

Pe măsură ce Netflix se extindea, singurul pas firesc a fost să înființeze un studio de animație intern capabil să producă episoade care să atragă fanii. Mai mult, până la sfârșitul anilor 2010, Netflix avea emisiuni din toate genurile, cel puțin una dintre ele fiind populară. Așa că Netflix și-a înființat propriul studio de animație, a semnat un contract de primă vizionare cu debutanta în animație Shion Takeuchi și a comandat serialul ei Inside Job pentru o serie de 20 de episoade.

Din nefericire, departamentul de animație s-a prăbușit rapid, urmat de o serie de plecări de la Netflix Animation. Acest lucru a dus în cele din urmă la anularea unor seriale de animație, inclusiv Inside Job. Fanii au fost dezamăgiți, dar situația era mult mai complexă decât ratingurile și numărul de telespectatori.

The Midnight Club

Netflix a dat lovitura cu Stranger Things , dar, așa cum se întâmplă adesea în cazul unui succes răsunător, acesta poate fi atât o binecuvântare, cât și un blestem. Platforma a eșuat în mod repetat să recreeze acel standard incredibil de ridicat pentru thrillerele axate pe adolescenți. The Midnight Club a fost încă o victimă a acestui model tragic, dar nu din motivele pe care le-ar putea presupune cineva. Serialul se petrece la un ospiciu pentru adolescenți, unde aceștia descoperă treptat că este bântuit. Serialul se bazează pe o carte de Christopher Pike.

Serialul a ajuns în top 10 al celor mai vizionate seriale Netflix, ceea ce sugerează că fiecare grup de public vizat a fost de acord și se așteapta ca Netflix să anunțe un al doilea sezon. Cu toate acestea, politica de la Hollywood poate fi la fel de amuzantă ca și poveștile care ajung pe ecran. Creatorul serialului a semnat un acord cu Amazon, renunțând la contractul cu Netflix, iar Netflix a ales rapid să anuleze show-ul.

One Day at a Time

Netflix s-a luptat întotdeauna să creeze seriale de lungă durată. Au fost foarte aproape de a reuși cu One Day at a Time, un sitcom despre o veterană a armatei, Penelope, care încearcă să se adapteze la viața în afara serviciului, alături de familia ei cubanezo-americană. Serialul a durat trei sezoane înainte de a fi anulat. Netflix nu a oferit un motiv pentru anulare, dar producătorii serialului nu erau pregătiți să renunțe încă la proiect. Aproape că au ajuns la un acord cu CBS All Access, dar contractul Netflix conținea o clauză care împiedica acest lucru. În cele din urmă, serialul s-a mutat la o altă filială a CBS, Pop TV, unde a rulat un ultim sezon. Au încercat apoi să găsească o altă platformă pentru a continua serialul, dar nu au avut succes.

The Get Down

Pentru a atrage regizori de renume la începuturile generării de programe originale, Netflix a avut o singură strategie: să le ofere atâta putere financiară câtă aveau nevoie pentru a-și îndeplini viziunea. Tocmai așa au reușit să îl atragă pe regizorul Elvis, Baz Luhrmann, nominalizat de două ori la Oscar, să creeze un serial TV pentru ei. The Get Down a fost un musical cu buget mare care a relatat ascensiunea hip-hop-ului în Bronx.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, primul sezon din The Get Down a costat mai mult decât ultimul sezon din Game of Thrones. Prin urmare, era de înțeles că așteptările erau foarte mari. Din nefericire, serialul a fost afectat de probleme de producție, iar când a fost în sfârșit difuzat, audiențele nu au fost suficiente pentru a justifica continuarea serialului. Drept urmare, a fost anulat după doar un sezon.

The OA

Niciun alt serial produs vreodată de Netflix nu a adunat o comunitate de fani atât de dedicată precum The OA. Serialul SF a urmărit o doamnă care a dispărut în urmă cu șapte ani ca fiind oarbă și a reapărut cu vederea clară. Pe măsură ce serialul avansează și fanii își dau seama încet-încet unde a fost, povestea devine din ce în ce mai bogată. Trebuia să aibă un arc de 5 sezoane, dar, din păcate, a fost anulat după două sezoane. BBC l-a numit unul dintre cele mai bune 100 de seriale produse în acest deceniu și, chiar și în forma sa fragmentară, rămâne un show care trebuie văzut.

1899

Atunci când teaserul pentru 1899 a debutat inițial pe YouTube, acesta a atras interesul tuturor, dar abia când publicul a văzut sloganul „De la creatorii lui Dark”, entuziasmul pentru serial a atins cote maxime. Creatorii serialului sunt faimoși cineaști europeni, iar Dark a fost un mare succes, așa că atunci când 1899 a fost anunțat ca un serial care abordează probleme sociopolitice europene contemporane sub forma unui thriller care se petrece pe un vapor din secolul al XIX-lea care transportă imigranți din Europa la New York, fanii au fost în extaz.

Trecutul lor în cinematografie le-a dat creatorilor o afinitate pentru structurile în trei acte, iar scopul 1899 a fost de a realiza trei sezoane, fiecare abordând un aspect diferit al intrigii. Totuși, bugetul primului sezon a fost prea ridicat. În cele din urmă, Netflix a decis să anuleze serialul deoarece nu și-a îndeplinit obiectivele financiare. Decizia nu a fost bine primită de fani.

