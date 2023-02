Larisa Iordache, dezvăluiri despre atmosfera din lotul de gimnastică: „De asta eram nesuferită”

Larisa Iordache și-a anunțat retragerea la finalul anului 2021, când a decis să pună capăt carierei de gimnastă și să treacă la ipostaza de antrenoare. În urma accidentărilor repetate și a intervențiilor pe care le-a suferit de-a lungul timpului, ea a decis să se retragă la vârsta de 25 de ani, după ce a adus premii valoroase României și a fost prezentă pe podiumuri olimpice și mondiale.

Sportiva a participat în vara anului 2021 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă s-a retras din finala de la bârnă din cauza problemelor de la gleznă. Ulterior, aceasta și-a anunțat retragerea definitivă din ipostaza de gimnastă, după ce a trecut prin șapte operații chirurgicale de-a lungul carierei. Acum, este antrenoare la CS Dinamo și se mândrește cu rezultatele noii generații de mici gimnaste.

Larisa Iordache a făcut o serie de dezvăluiri despre cum era atmosfera în lotul de gimnastică din care a făcut parte atâția ani, dezvăluind că era considerată „nesuferită” de către colegele sale din lot.

„Ce aş fi vrut să am în plus (în carieră – n.red.) cred că e răbdarea tuturor celor din jur pentru că toţi ne voiau campioane de pe o zi pe alta. Am fost un copil foarte agitat, voiam mereu să fac în plus. Chiar şi antrenorii îmi spuneau să o las mai moale. După două-trei ore de antrenamente, eu mereu mai stăteam în sală mai exersez”, a declarat Larisa Iordache conform Playtech știri.