Larisa Iordache, dezvăluiri despre retragerea din gimnastică. Ce sumă de bani primește de la stat: „Stăteam stresată”

Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din gimnastică la finalul anului 2021, când a decis să pună capăt carierei sale și să treacă în ipostaza de antrenoare. În urma accidentărilor repetate și a intervențiilor pe care le-a suferit de-a lungul timpului, fosta gimnastă a decis să se retragă la vârsta de 25 de ani, după ce a adus premii valoroase României și a fost prezentă pe podiumuri olimpice și mondiale.

Sportiva a participat în vara anului 2021 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă s-a retras din finala de la bârnă din cauza problemelor de la gleznă. Ulterior, aceasta și-a anunțat retragerea definitivă din ipostaza de gimnastă, după ce a trecut prin șapte operații chirurgicale de-a lungul carierei. Acum, este antrenoare la CS Dinamo și se mândrește cu rezultatele noii generații de mici gimnaste.

Potrivit Viva.ro, pe lângă salariul pe care îl primește de la CS Dinamo, Larisa Iordache are parte și de o rentă viageră din partea statului român datorită performanțelor pe care le-a atins în timpul carierei sale. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului, este vorba de suma de 13.973 de lei. Momentan, Larisa a declarat că își va dedica următorul an vieții personale și se va bucura de liniște și relaxare.

„Nu ştiu asta, nu spun sub nicio formă, pentru că nu vreau să dau pe nimeni peste cap. Nu-mi doresc sub nicio formă să rătăcesc pe undeva… Da, Cătălina a revenit după ce se retrăsese, e adevărat (n.r. – Cătălina Ponor). Da, îmi place foarte mult Parisul, dar pot să mă duc acolo şi în calitate de spectator. Nu pot să zic acum nimic. Eu am zis că anul acesta să-l iau pentru mine. Adică să fiu sănătoasă, să mă relaxez… să am un an în viaţa mea fără stres. Pentru că am realizat în anul acesta de când m-am retras din activitate că timp de 24 din 24 stăteam stresată şi nu vedeam nimic altceva. Tot ce făceam în sala de antrenament îmi acapara cumva toată ziua. Aşa că acum văd cât de bine e să fii relaxat”, a declarat Larisa Iordache, transmite Agerpres.