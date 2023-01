Mesajul neașteptat transmis de Antonia pe rețelele de socializare: „În trecut mulți au râs de mine”

Antonia se numără printre artistele apreciate din industria muzicală din România. Cântăreața își impresionează de fiecare dată fanii, fie că e vorba de aparițiile inedite pe rețelele de socializare sau de colaborările fresh pe care le are cu diverși artiști.

Într-o serie de Instastories, Antonia a făcut mărturisiri despre criticile pe care le primește în urma faptului că vorbește deseori în limba engleză. Artista a crescut și locuit o bună perioadă în America, acolo unde a activat în modelling, iar în România a venit atunci când avea 18 ani.

„Câteodată sunt tristă sau mă simt frustrată pentru că am multe lucruri de spus. Dacă pot să mă exprim așa cum mă simt mai confortabil, adică în engleză, pot să vorbesc ore-n șir. Dacă merg aici la emisiuni, podcasturi sau interviuri și vorbesc în română, tind să mă închid, nu am nimic de spus, devin timidă, am anxietate, pur și simplu îngheț și nu mai am mare lucru de spus. Mă frustrează pentru că mi-aș dori să fiu exact așa cum sunt eu. Mare parte din asta vine din traume”, a spus Antonia, citată de profm.ro.