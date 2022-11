Antonia, surprinsă într-o ipostază inedită în cel mai nou proiect profesional: „Un vis ascuns”

Antonia a fost surprinsă într-o ipostază de zile mari în cel mai noi proiect profesional în care este implicată. Artista demonstrează că face față cu succes și industriei cinematografice, jucând într-o comedie ce urmează să fie difuzată în curând. Iubita lui Alex Velea a oferit mai multe detalii despre propunerea pe care a primit-o și cum s-a adaptat rolului său.

Antonia a fost implicată anterior în mai multe proiecte alături de Matei Dima, cunoscut după numele de BRomania , care pregătește o nouă comedie pentru public. Cântăreața, un nume sonor în industria muzicală de la noi, a primit propunerea de a juca în filmul „Haita”, acceptând bucuroasă rolul unei polițiste „bad-ass”. Într-un interviu pentru Fanatik.ro, Antonia a oferit mai multe detalii despre proiect.

„M-am bucurat foarte mult pentru propunere. Dintotdeauna a fost, așa, un vis ascuns, să joc într-un film și deși am mai avut propuneri și în trecut, programul, de cele mai multe ori, nu mi-a permis. Ce a contat foarte mult a fost și faptul că Matei (n.r. Dima) e parte din acest proiect. Avem super chimie, am mai filmat împreună și pentru mine este esențial să am lângă mine oameni cu care rezonez, cu care pot comunica deschis. În plus, este o onoare pentru mine să fiu alături de atâția oameni talentați. (n.r. ce rol are în film) O polițistă bad-ass. Mai multe nu pot spune deocamdată. Am început filmările și îmi place deja foarte mult.„, a spus Antonia