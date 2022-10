Antonia, mesaj de dragoste pentru partenerul ei, Alex Velea

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, Maya, născută în 2010.

Antonia și Alex Velea s-au logodit anul trecut, iar fanii lor așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor căsători. Cei doi sunt într-o relație de aproape 10 ani, iar artista îi transmite deseori partenerului ei de viață mesaje speciale pe rețelele de socializare. Recent, cântăreața i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Alex Velea a vorbit despre planurile de viitor cu Antonia și a explicat care este motivul pentru care au pus pregătirile de nuntă pe plan secund. Potrivit declarațiilor sale, programul încărcat al celor doi nu le-a permis să stabilească o dată anume pentru eveniment. Fiind aglomerați cu proiecte personale și concerte, au decis să mai aștepte până la nuntă. Deși nu este sigur dacă nunta va avea loc până la sfârșitul acestui an, cântărețul a promis că vor anunța cu siguranță.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.: că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, a mărturisit cântărețul”, declarat Alex Velea la Antena Stars, citat de spynews.ro.