Antonia, dezvăluiri despre primii bani câștigați înainte de a avea o carieră în muzică: „Alesesem drumul acesta pentru a mă putea întreține”

Antonia este una dintre cele mai de succes artiste din România, care recent a împlinit 13 ani de carieră. Cântăreața se bucură de un succes remarcabil, iar hit-urile sale se aud și acum la radio. Vedeta a vorbit despre despre munca ei de ani buni și cum a început totul pentru ea, când s-a întors în România.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Antonia a dezvăluit cum a luat naștere cariera ei în muzică și cum a reușit să se mențină în topuri după atâția ani. Partenera lui Alex Velea a dat lovitura cu piesa „Morena”, iar de atunci fanii sunt nerăbdători după fiecare nou proiect muzical. Cu toate că acum este printre cele mai apreciate și cunoscute cântărețe de la noi, artista a dezvăluit din ce a câștigat primii săi bani, înainte de a intra în industria muzicală.

Cântăreața s-a întors din Statele Unite ale Americii la vârsta de 18 ani. Antonia a fost model la început, înainte să aibă o carieră în muzică.

„Terminasem deja liceul când am plecat din America. În România, la ceva timp după ce am ajuns, am continuat să fac modelling (făceam deja din State, alesesem drumul acesta pentru a mă putea întreține) și apoi am început cariera muzicală, care, de fapt, era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România.”, a spus Antonia pentru VIVA!.