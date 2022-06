Cum se înțelege Antonia cu părinții lui Alex Velea. Declarațiile artistei: „Le suntem recunoscători”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt o echipă atât acasă, cât și pe scenă, iar recent au lansat o nouă piesă împreună. Cuplul îmbină astfel viața profesională cu cea de familie, însă cântăreața a recunoscut că au parte și de ajutor când vine vorba despre creșterea copiilor.

Antonia a dezvăluit ce relație are cu părinții lui Alex Velea și cum se înțelege cu aceștia. Vedeta a spus că părinții partenerului ei îi ajută foarte mult cu copiii, mai ales când cei doi artiști sunt la filmări sau la concerte. Cântăreața i-a cunoscut când aceștia locuiau la Craiova și a mers împreună cu Alex în vizită. De atunci, Antonia și părinții logodnicului ei au o relație foarte bună și le este recunoscătoare pentru ajutorul oferit de-a lungul timpului.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei, ne sunt aproape, ne ajută cu copiii, le suntem recunoscători și le mulțumim. Pe vremea aceea, ei locuiau la Craiova și am fost acolo într-o vizită. Și părinților mei le mulțumim pentru tot sprijinul. Ne ajută cu creșterea copiilor, la ei stau atunci când avem filmări sau concerte.” , a povestit Antonia pentru unica.ro .

De asemenea, și Alex Velea are o relație frumoasă cu părinții partenerei sale de viață. Artistul i-a cunoscut pe părinții Antoniei la ceva timp după ce au început să se întâlnească, iar conexiunea cu ei a fost una foarte bună.

„Alex i-a cunoscut pe părinții mei natural, la ceva timp după începerea relației noastre, când am simțit cu toții că e un moment bun să se întâlnească.” , a adăugat artista.

Antonia a povestit cum a decurs prima întâlnire dintre Alex Velea și tatăl ei. Cântăreața a mărturisit că tatăl ei este o persoană care nu judecă niciodată după aparențe. Astfel, părintele vedetei nu s-a lăsat influențat de aspectul iubitului fiicei sale, fiind acoperit de tatuaje. Antonia a spus într-un interviu că are o relație foarte bună cu tatăl ei, motiv pentru care acesta a înțeles imediat cât de puternică este legătura dintre fiica sa și cântăreț.

„Nu a fost aceasta o problemă, în contextul în care şi eu am destul de multe tatuaje. Tata oricum nu e o persoană care judecă după aparenţe, după cum arată un om, ci este mai degrabă influenţat de cum mă tratează Alex şi după cum mă face să mă simt, după cum mă iubeşte şi cum are grijă de mine”, a declarat Antonia pentru OK! Magazine.