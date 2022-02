Ce relație are Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din mariajul cu Vincenzo Castellano?

Are Alex Velea o relație bună cu Maya, fiica Antoniei din mariajul eșuat al acesteia cu Vincenză Castellano? Invitat într-o emisiune moderată de Alexandra Ungureanu (Duet este difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive), Velea a vorbit deschis despre o mulțime de subiecte, printre care și viața sa de familie, care constituie de multă vreme subiectul curiozităților fanilor.

Alex Velea este într-o relație de durată cu Antonia, împreună cu care are doi copii, Dominic și Akim. Cei doi par să formeze un cuplu foarte sudat și iubitor, care nu se ferește să își demonstreze afecțiunea și în public. Mai mult, în cadrul interviurilor cei doi au doar cuvinte de laudă unul față de celălalt. Velea și Antonia s-au logodit în luna iulie a anului trecut, fiind împreună din 2013, dar așteptând finalizarea divorțului Antoniei pentru a-și oficializa relația.

Așadar, are Alex Velea o relație bună cu fiica Antoniei? Cântărețul a povestit că este foarte apropiat de Maya, deși nu se văd foarte des, ea locuind în Italia, alături de tatăl ei.

„Am avut imprimată figura asta paternă, îmi doream să am copii de la 20 de ani, doar că nu am găsit persoana potrivită, probabil nici eu nu eram pregătit la vârsta aia. S-a întâmplat fix cu persoana potrivită și când a cosiderat Dumnezeu că e momentul și mă bucur că a fost așa. Am trei copii minunați. Pentru că am trei copii, nu doi. Am doi băieți făcuți cu Antonia, dar și pe Maya o consider ca fiica mea, o iubesc la fel de mult și sunt mândru de orice succes al ei. Vreau să fiu un prieten foarte bun al ei și să îmi exercit acest rol de tată vitreg, deși cuvântul „vitreg” sună urât. Am rolul meu în viața ei.”, a povestit Velea.