Alexandra Ungureanu a fost jignită de Marius Moga la debutul carierei sale

Alexandra Ungureanu a fost jignită de către Marius Moga la debutul carierei sale în muzică. Deși nimeni nu îi poate contesta talentul, lansând de-a lungul timpului numeroase piese, deși a rămas o prezență de neignorat în lumea artistică locală, ba chiar a și făcut pasul spre o carieră în televiziune, câștigând emisiunea Bravo, ai stil! și participând la Asia Express, vedeta nu poate uita încă felul în care colegul ei de industrie s-a comportat cu ea atunci când încerca să răzbată în lumea muzicii.

Invitată recent să ia parte la emisiunea online „Viața vedetelor”, cântăreața a dezvăluit cât au afectat-o vorbele lui Moga. Alexandra Ungureanu a fost jignită de comentariile acestuia referitoare la aspectul său fizic, lucru care a complexat-o de atunci. „Moga îmi spunea: așa sunteți voi, fetele cu voce, sunteți urâțele. Eram în backing vocals. Am fost foarte supărată pe el. Dacă îl întrebi, probabil că a uitat episodul ăsta. M-a complexat foarte mult.”

„Eram ferm convinsă că nu am să-mi găsesc locul în muzică. Mă durea. Pe unde mă prezentam, aveam acea reținere. Îmi doream, da eu nu sunt 90-60-90. Aveam urme de acnee pe față. Nu aveam bani să mă duc în saloane. Nu eram nici foarte slabă, nici grasă. Nu știa lumea să găsească în mine acel ceva. Eram terorizată psihic”, a povestit aceasta.

Dincolo de episodul după care Alexandra Ungureanu a fost complexată pe termen lung de comentariile răutăcioase ale lui Moga, ea a mai vorbit și despre trauma profundă cu care se mai confruntă și astăzi, și anume momentul în care ambii săi părinți au suferit de cancer, în același timp. Tatăl cântăreței a murit atunci, în vreme ce mama ei a reușit să își revină. Însă cântăreața nu a trecut nici acum peste decesul tatălui ei.

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare. Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni. Mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură”, a mai povestit Alexandra Ungureanu.

Foto: Instagram

