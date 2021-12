Se întoarce Gina Pistol la Asia Express? Ce a dezvăluit vedeta

Chiar dacă cel mai recent sezon al emisiunii Asia Express a avut-o ca prezentatoare pe Irina Fodor, fanii show-ului difuzat de Antena 1 o vor asocia mereu pe Gina Pistol cu rolul de prezentatoare, ea fiind extrem de îndrăgită atât de concurenți, cât și de cei care au urmărit precedentele sezoane.

Fanii care au urmărit-o de-a lungul anilor în producțiile Antena 1 Chefi la cuțite și Asia Express au asaltat-o de-a lungul ultimelor luni cu întrebări cu privire la întoarcerea ei în televiziune. Ea a renunțat, pentru o vreme, la muncă, pentru a da naștere fiicei sale la începutul primăverii, dar acum este pregătită să revină la muncă. Gina Pistol și partenerul său, Smiley, au devenit părinți în luna martie a acestui an, Pistol dând naștere unei fetițe, numită Josephine Ana Maria.

Așa cum le promisese fanilor în urmă cu câteva luni, Gina Pistol a revenit pe platourile de filmare pentru câteva ediții speciale ale emisiunii „Chef la cuțite” care au fost difuzate pe 29, 30 noiembrie și 1 decembrie și în cadrul cărora au concurat vedetele care au participat la Asia Express.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat atunci Gina Pistol.

În cadrul podcast-ului lui Speak de pe YouTube, Gina Pistol a vorbit și despre posibila întoarcere ca prezentatoare a emisiunii Asia Express. Se pare că nici ea și nici Smiley nu își pot imagina cum ar fi să stea două luni departe de fetița lor.

„Vorbeam cu Andrei: ‘Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru’. Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului? Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine”, a mărturisit vedeta.