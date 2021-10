Zarug și Lorelei Bratu, primele declarații după ce au părăsit Asia Express

Trei cupluri de vedete au intrat în această săptămână în cursa pentru Ultima Șansă la Asia Express. Este vorba despre Patrizia Paglieri & Francesco, Lidia Buble & Estera și Zarug & Lorelei Bratu. Primele două au reușit să ajungă în timp util la Irina Fodor, fapt care le-a oferit pașapoartele pentru următoarea destinație, Georgia. Din păcate, pentru Zarug și Lorelei Bratu, competiția a luat sfârșit.

Zarug și Lorelei Bratu au format una dintre cele mai îndrăgite echipe din aventura Asia Express, colegii din competiție chiar i-au votat pe cei doi ca fiind cel mai popular cuplu de pe Drumul Împăraților. Cu toate acestea, cei doi au părăsit competiția.

Imediat după difuzarea competiției, Zarug a postat un mesaj pe contul lui de Instagram, mulțumindu-le în primul rând fanilor, dar și povestindpe scurt experiența de pe Drumul Împăraților. „Mulțumim! A fost mult, a fost intens, a fost cu bucurie și cu lacrimi. A fost o plăcere. A fost. ASIA EXPRESS”, a scris Zarug.

Probele din ultima etapă le-au dat bătăi de cap lui Zarug & Lorelei, însă cei doi și-au păstrat optimismul și zâmbetul și au încercat să le ducă la bun sfârșit, chiar dacă, la final, nu au reușit să obțină biletul către următoarea destinație.

”A fost exact ce promitea, ideea nu e că eu nu pot duce experiența aceasta Asia Express, ideea este că una este să o duci și alta este să faci performanță din ea. N-am să mai trăiesc niciodată așa ceva. N-aș da nimic înapoi. Mulțumesc, Asia Express! Nu regret nicio secundă faptul că am decis într-un final în ciuda tuturor fricilor mele să vin aici și să le explorez și să la înving’‘, a declarat Zarug în cadrul emisiunii. „Mare parte din Asia Express pentru mine este ce am trăit cu tine, aceste jocuri pe care nu le-am făcut niciodată, dar am avut ocazia să le facem împreună. Mi se pare superb că am făcut totul cu tine”, a adăugat Lorelai cu zâmbetul pe buze.

Într-un interviu acordat recent, Zarug și Lorelei Bratu au povestit că între ei nu exista o relație de prietenie, însă se cunoașteau de mai multă vreme. „Ne leagă contractul”, a spus Zarug. „Noi nu aveam o relație strânsă de prietenie, asta ne-a ajutat, adică ne știam din oras. Nu știam că e nebun”, a adăugat Lorelei Bratu.

Designerul a dezvăluit cu această ocazie că Lorelei i-a fost și clientă și a povestit ce anume a apreciat la ea. „Ne știam oarecum, Lorelai mi-a fost și clientă. O știam din oraș, ea e influencer. Eu am activat în modă, era inevitabil ca la un moment dat să nu ne întâlnim. Mi-a plăcut la ea exact ce îi place publicului, că e dezinvoltă, asumată și că e una dintre puținele persoane care poate să stea lângă mine fără să intre în pământ.”

Zarug a mărturisit că în general este o persoană discretă. Designerul a spus și care au fost dificultățile pe care le-a întâmpinat în competiția Asia Express. „Eu sunt o persoană discretă și reținută, chiar dacă pare greu de crezut. Eu am întrebat la semnarea contractului dacă se dorește o variantă filtrată, mult mai așezată și discretă și mi s-a zis nu. Cel mai greu pentru mine a fost să accept ajutorul oamenilor și era permanent o luptă cu mine și producția.”

Zarug, pe numele său Mihai Dan Zarug, este un cunoscut designer vestimentar. El activează de mulți ani în industria modei, însă nu este străin de emisiunile televizate, iar asta pentru că în trecut a participat la „Chefi la cuțite” și în show-ul „Cântă acum cu mine” de la PRO TV.

„Primul meu brand a fost dedicat bărbaților pentru că voiam să fiu diferit de toată lumea. M-am gândit să fac o modă bărbătească exact așa cum îmi place mie, fapt pentru care aveam numai cliente femei. La un moment dat a trebuit să renunț și să mă adresez direct femeilor”, povestea Zarug la „Chefi la Cuțite.”

În ceea ce o privește pe Lorelei Bratu, ea este model plus-size și antreprenoare. În urmă cu aproximativ cinci ani, a pozat pentru prima dată ca model. „Militez pentru drepturile tuturor felurilor de trupuri. Inspir femeile să se iubească indiferent de numărul de kilograme, de cum arată. Fiecare trebuie să fie așa cum se simte bine și să se iubească indiferent de cum arată”, a spus Lorelei Bratu în cadrul unei emisiuni TV.

