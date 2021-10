Gina Pistol are probleme de sănătate și le-a povestit fanilor cu ce se confruntă

Gina Pistol are probleme de sănătate în legătură cu care și-a și ținut la curent numeroșii fani, prin intermediul rețelelor de socializare. Prezentatoarea emisiunilor Chefi la cuțite și Asia Express se află momentan într-o pauză profesională, după ce anul acesta a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Smiley, Josephine Ana Maria. Deși anul în care a devenit mamă i-a adus și împlinire, vedeta nu s-a ferit să le spună fanilor că viața ei nu este atât de roz pe cât încearcă lumea să o portretizeze.

Recent, prezentatoarea le-a transmis celor care o urmăresc că se confruntă cu dureri de cap și că nu se poate odihni. Mai mult, faptul că Gina Pistol are probleme de sănătate a condus și la gestul ei de a apela la ajutorul fanilor, cărora le-a cerut să îi facă recomandări. „Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic. Am așa o stare de ‘chefless’. Abia mă trezesc noaptea, de foarte multe ori de altfel, ca să-mi hrănesc fiica, abia ies din casă să mă duc să cumpăr ce mai e nevoie sau să mă duc la casă să văd cum sunt lucrările. Nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Eu nu dorm într-o poziție bună. Am probleme cu cervicala și din cauza asta mi se trage tot. Dacă știți, dacă folosiți vreo pernă care ajută la asta, vă rog spuneți-mi. Nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri și când vine un val de durere, îmi vine să-mi plâng de milă”, a povestit Gina Pistol pe social media.

În fapt, Gina Pistol are probleme de sănătate cu care se confruntă numeroase femei – migrenele sunt printre principalele cauze de disconfort în rândul lor, și cu siguranță epuizarea firească în prima perioadă a creșterii unui copil nu ajută la ameliorarea stării sale.

