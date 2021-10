Ce părere are Alexandra Ungureanu despre noile concurente de la „Bravo, ai stil Celebrities!”

La sfârșitul anului trecut, Alexandra Ungureanu a fost desemnată câștigătoarea emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar acum urmărește cu mare interes emisiunea pentru a vedea parcursul stilistic al concurentelor din noul sezon.

Alexandra Ungureanu a declarat într-un interviu recent că există una dintre concurente care i-a atras atenția în mod deosebit și a explicat și motivul. „Cel mai mult mi-a plăcut până acum, din punct de vedere stilistic, Mădălina Pamfile. Nu știam cine este până să apară în emisiune. Fata a demonstrat că are atitudine și știe să-și poarte ținutele. E extrem de frumoasă. De fapt, toate sunt foarte frumoase. Uneori mă uit la emisiune și am senzația că este un concurs de Miss”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Fanatik.

De alfel, Mădălina Pamfile nu este singura concurentă pe care Alexandra Ungureanu a remarcat-o. „Rux se detașează clar de restul ca apariție, dar are un gen pe care, totuși, nu-l înțeleg. E introvertită, destul de diferită de personajul pe care l-a creat în mediul online, din câte am înțeles. Vine cu chestii destul de îndrăznețe. Problema e că nu le duce până la capăt”.

În urma competiției „Bravo, ai stil!”, artista a câștigat 100.000 de lei. Deși mulți s-ar fi așteptat ca Alexandra să fi cheltuit deja o mare parte din această sumă, cântăreața a mărturisit că singura achiziție pe care a făcut-o a constat într-o placă de sunet.

„Banii sunt pe card încă, am făcut prima investiţie într-o placă de sunet pentru studio pentru că până la cântările de scenă voi cânta online. Am început o serie de live-uri pe Instagram, dar am fost în vacanţă şi m-am lenevit. În vacanţă am fost la început de ianuarie prin ţară prin nişte locaţii noi deschise, care au făcut senzaţie la mine pe Facebook”, a povestit artista.

Alexandra a mai mărturisit că a început să exploreze și zona turismului, nu doar cea a modei.

„Am devenit influencer şi pe turism, deschizătoare de drumuri. Se poartă acum vacanţa asta în stil nordic şi am descoperit, spre Someşul Rece, o cabană. Iar când m-am întors în Bucureşti toţi producătorii m-au întrebat unde e, ca să filmeze videoclipuri acolo. Una dintre cele mai bune prietene ale mele mi-a zis că dacă o să câştig la Bravo ai stil' vom merge 3 zile la Veneţia, dar acum nu are rost să mă duc, a scăzut apa de pe canal. Singura programare peste hotare este la sfârşitul lui mai, în Grecia”, a concluzionat Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu și mama ei, Anca, au participat și la competiția Asia Express – Drumul Împăraților, însă echipa formată din cele două a fost prima eliminată din sezonul 4 Asia Express.

„Asia Express este o experiență de care îți vine să fugi, însă în același timp îți vine să o îmbrățișezi și să o ții strâns în fiecare clipă. Aici trăiești cu tine, încercând să te descoperi prin niște situații limită în care nu ai mai fost pus niciodată. Și când simți că nu mai poți, mai poți… și încă mai poți. Rămâne regretul că nu pot să duc competiția mai departe, pentru că îmi dau seama că este irepetabilă. Dar asta este frumusețea, că am făcut parte dintr-un proiect unic de care o să îmi amintesc toată viața. Asta a fost Asia Express pentru mine, o experiență trăită cât pentru o mie de vieți în doar câteva zile”, a mărturisit emoționată Alexandra Ungureanu.

Foto: PR, Instagram

