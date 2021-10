Cine este soția lui Tibi Clenci? Juratul Bravo, ai stil! a mărturisit că îl inspiră în fiecare zi

Soția lui Tibi Clenci, noul membru al juriului Bravo, ai stil! Celebrities, a decis să nu apară în public în anii de când partenerul său de viață este o prezență, prin prima meseriei sale de fotograf de modă, la evenimentele din București. Acum, pentru prima dată, Clenci vorbește public despre ea.

Tibi Clenci face acum echipă cu Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu în juriul emisiunii Bravo, ai stil!, iar expertiza sa se bazează pe foarte mulți ani petrecuți în spatele camerei, de unde a realizat nenumărate pictoriale memorabile atât pentru revista ELLE România, cât și pentru diverse publicații de modă din țară și din străinătate. Dincolo de cariera sa notabilă, însă, Clenci a preferat să își țină viața personală de-a dreptul privată, așa încât până de curând nu se știa nimic despre soția lui Tibi Clenci.

Chiar el a fost cel care a vorbit despre aceasta, recent, într-un interviu acordat publicației click.ro. „Eu în general sunt înconjurat de femei frumoase acasă, soția mea, fetele familiei neamului meu sunt frumoase, cele cu care lucrez peste tot în lume sau aici, în București. Pentru mine a devenit obișnuință. De fapt, întotdeauna am căutat să nu mă las purtat de val când sunt înconjurat de frumusețe. Eu încep să ‘delirez’ atunci când frumusețea este plusată cu spiritualitate. Atunci când fiecare dintre aceste minunate, frumoase, se transformă și într-o sursă de inspirație”. O astfel de sursă de inspirație este și soția lui Tibi Clenci, inițial farmacistă, dar care a decis, după nașterea fiului lor, să se ocupe în exclusivitate de familie.

Juratul Bravo, ai stil! și soția lui, Adina Maria Clenci, sunt într-o relație de 23 de ani și au împreună un fiu, Tudor Anghel, în vârstă de cinci ani și jumătate. „Soția mea, Adina Maria Clenci, este cea mai frumoasă sursă de inspirație. Avem un fiu împreună. Cumnată-mea superbă este cea cu care am venit la party ELLE. Uitându-te la cumnata mea, îți dai seama cum arată soția mea. Soția mea are două surori, cu care din timpul facultății eu am ‘pierdut’ timpul. Soția mea este fost farmacist, însă acum e mamă 100%. Sora ei face make-up și este cea cu care lucrez peste tot în lume”, a mai spus fotograful.

Soția lui Tibi Clenci l-a cucerit pe fotograf, după spusele acestuia, într-o romantică noapte fără lună, la castelul Peleș. „A aruncat cu praf de stele într-o noapte fără lună și m-a cucerit. De atunci nu i-am mai dat drumul. Eram la Peleș, într-o noapte fără lună, și ea mi-a zis ‘tu nu vezi că eu alunec, oferă-mi brațul să nu cad’. Atunci i-am oferit brațul, ea l-a luat și nu i-am mai dat drumul și au trecut de atunci 23 de ani”.

Foto: ELLE

